सुनेत्रा पवारांच्या खासगी विमानात तांत्रिक अडथळा; दिल्ली दौऱ्याला दोन तासांचा विलंब

मुंबई : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या प्रवासासाठी वापरण्यात येणाऱ्या खासगी विमानात सोमवारी (९ जून) उड्डाणापूर्वी तांत्रिक समस्या आढळून आल्याची माहिती समोर आली आहे. मुंबईहून दिल्लीकडे रवाना होण्याच्या तयारीत असताना हा बिघाड निदर्शनास आल्याने विमानाचे उड्डाण काही काळासाठी पुढे ढकलावे लागले.
माहितीनुसार, विमान सायंकाळी ५ वाजता दिल्लीसाठी निघणार होते. मात्र, अंतिम तपासणीदरम्यान वैमानिकाच्या लक्षात तांत्रिक त्रुटी आल्याने विमान तत्काळ थांबवण्यात आले. त्यानंतर अभियंत्यांकडून आवश्यक तपासणी आणि दुरुस्ती करण्यात आली. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विमानाने सुमारे दोन तास उशिराने, रात्री ७ वाजता दिल्लीकडे उड्डाण केले.
या विमानात सुनेत्रा पवार यांच्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते पार्थ पवार, खासदार सुनील तटकरे आणि खासदार प्रफुल्ल पटेल हे देखील प्रवास करत होते. दिल्लीतील महत्त्वाच्या बैठकीसाठी हे सर्व नेते रवाना होत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, संबंधित विमान हे व्हीएसआर (VSR) कंपनीचे असल्याचे सांगितले जात आहे. तांत्रिक दोष दूर केल्यानंतर त्याच विमानाद्वारे पुढील प्रवास करण्यात आला. विमानातील बिघाडामुळे उड्डाणास विलंब झाला असला, तरी सर्व प्रवासी सुरक्षितपणे दिल्लीला पोहोचल्याची माहिती समोर आली आहे.
या घटनेनंतर पुन्हा एकदा व्हीएसआर कंपनीच्या विमानांच्या सुरक्षिततेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. यापूर्वीही या कंपनीच्या विमानांबाबत विविध स्तरांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. त्यामुळे या तांत्रिक बिघाडाच्या पार्श्वभूमीवर विमानांच्या देखभाल व सुरक्षाविषयक प्रक्रियांकडे पुन्हा लक्ष वेधले जात आहे.
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