Published On : Sat, Oct 11th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

आमदार विकास ठाकरेंच्या प्रयत्नांना यश;नागपूरच्या सेमिनरी हिल्स बालउद्यानात विविध सुविधांमध्ये भर!

नागपूर – शहरातील लोकप्रिय बालउद्यान, सेमिनरी हिल्स बालउद्यान, येथे अनेक वर्षांपासून बंद असलेली टॉय ट्रेन वनबाला लवकरच पुन्हा चालू होणार आहे. स्थानिक नागरिकांच्या आणि मुलांच्या मागण्यांनुसार ही सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.

स्थानिक नागरिक रिझवान खान रूमवी यांनी Divisional Forest Officer, नागपूर यांना निवेदन देऊन सांगितले की, बालउद्यानातील टॉय ट्रेन तांत्रिक कारणास्तव वारंवार बंद पडते. तसेच गार्डनमध्ये CCTV कॅमेरे नाहीत, पिण्याच्या पाण्यासाठी फिल्टर मशीन नाही, आणि रोजच्या साफसफाईचीही योग्य व्यवस्था नाही.

Gold Rate
11 Oct 2025
Gold 24 KT ₹ 1,21,800/-
Gold 22 KT ₹ 1,13,300/-
Silver/Kg ₹ 1,66,700/-
Platinum ₹ 52,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

या प्रकरणावर लक्ष देताना, पश्चिम नागपूरचे लोकप्रिय आमदार श विकास ठाकरे यांनी DFO नागपूर यांच्यासोबत बालउद्यानाचे निरीक्षण केले. आमदारांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना संपूर्ण दिशा-निर्देश दिले आणि गार्डनमधील सुविधा सुधारण्याचे आदेश दिले.

आमदारांच्या मार्गदर्शनानुसार, टॉय ट्रेन पुन्हा सुरू करणे, CCTV कॅमेरे बसवणे, आणि पाण्यासाठी फिल्टर मशीन बसवणे याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. स्थानिक नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, बालकांसाठी हा उपक्रम उत्साहवर्धक असल्याचे मत व्यक्त केले.

सेमिनरी हिल्स बालउद्यान आता सुरक्षित, स्वच्छ आणि आधुनिक सुविधा असलेल्या ठिकाणी रुपांतरित होणार आहे, जेथे मुलं आणि कुटुंबे आनंदाने वेळ घालवू शकतील.

Advertisement
Advertisement