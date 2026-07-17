कळमना परिसरात भरधाव एसटी बसची धडक; दुचाकीस्वार शिक्षकाचा जागीच मृत्यू

नागपूर : कळमना पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील कामठी रोडवरील न्यू ओम साई नगर परिसरात भरधाव एसटी बसच्या धडकेत दुचाकीस्वार शिक्षकाचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघातामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली. घटनेनंतर बसचालकाने बस कळमना डेपोमध्ये नेऊन घटनेची माहिती दिली. पोलिसांनी चालकाला ताब्यात घेत पुढील तपास सुरू केला आहे.
मृत शिक्षकाची ओळख निलेश मुरलीधर पारधी (वय ४१, रा. येरखेडा, कामठी) अशी झाली आहे. ते यशोधरा नगर येथील सावित्रीबाई फुले कन्या विद्यालयात शिक्षक म्हणून कार्यरत होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, निलेश पारधी हे शुक्रवारी सकाळी दुचाकीने शाळेकडे जात असताना कामठी रोडवरील न्यू ओम साई नगर येथील गतिरोधकाजवळ भरधाव एसटी बसचे नियंत्रण सुटले. बसने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने ते बसच्या चाकाखाली आले आणि त्यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला.
अपघातानंतर बसचालकाने वाहन कळमना डेपोमध्ये नेऊन घटनेची माहिती दिली. माहिती मिळताच कळमना पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठविण्यात आला असून बसचालकाला ताब्यात घेण्यात आले आहे.
या प्रकरणी कळमना पोलीस पुढील तपास करीत असून, प्राथमिक तपासात गतिरोधकाजवळ बसवरील नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाल्याचे समोर आले आहे.
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