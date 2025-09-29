Published On : Mon, Sep 29th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुरात ‘धम्म चक्र प्रवर्तन दिन’ साजरा करण्यासाठी विशेष रेल्वे सेवा!

नागपूर: २ ऑक्टोबर रोजी दीक्षाभूमीवर धम्म चक्र प्रवर्तन दिन साजरा होणार असून, मोठ्या संख्येने भाविकांचा ये-जा होण्याची शक्यता आहे. यासाठी सेंट्रल रेल्वे, नागपूर विभागने महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांना जोडणाऱ्या अनेक विशेष रेल्वे सेवा सुरु केल्या आहेत.

सर्व विशेष गाड्यांमध्ये १६ सामान्य डबे आणि २ सामान व गार्डसाठी वॅन असतील, ज्यामुळे प्रवाशांसाठी जास्तीत जास्त जागा उपलब्ध होईल. तिकीटं UTS अॅपद्वारे सहज बुक केली जाऊ शकतात.

  • नागपूर–पुणे विशेष (Train No. 01215/01216): पुणेहून १ ऑक्टोबरला रवाना होईल आणि पुढील दिवशी नागपूरहून परत येईल. या गाड्या दौंड, अहमदनगर, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, अकोला, बडनेरा, वर्धा आणि अजनी येथे थांबतील.
  • CSMT–नागपूर विशेष (01019/01020): मुंबईहून १ ऑक्टोबरला प्रस्थान करून २ ऑक्टोबरला नागपूरहून परत येईल.
  • सोलापूर–नागपूर विशेष (01029/01030): १ व २ ऑक्टोबरला धावणार असून, दौंड, अहमदनगर, मनमाड, भुसावळ, अकोला आणि वर्धा येथे थांबे होतील.

या विशेष गाड्या भाविकांच्या सोयीसाठी आणि गर्दी टाळण्यासाठी सुरू केल्या आहेत.

