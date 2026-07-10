नागपुर में SIR के दौरान बड़ी गड़बड़ी: मतदाताओं के नाम पालघर की वोटर लिस्ट में पहुंचे

नागपुर: निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान के दौरान नागपुर में मतदाता सूची से जुड़ी गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं। कई मतदाताओं ने शिकायत की है कि बिना किसी आवेदन या जानकारी के उनके मतदान केंद्र बदल दिए गए हैं, जबकि दो मामलों में मतदाताओं के नाम सैकड़ों किलोमीटर दूर पालघर जिले की मतदाता सूची में दर्ज पाए गए।
दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के कल्याण नगर निवासी सैफुर्द्दीन खान ने बताया कि उनका नाम अचानक पालघर जिले के नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो गया। हैरानी की बात यह है कि उनके परिवार के अन्य सभी सदस्यों के नाम पहले की तरह नागपुर के ही मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, जबकि केवल उनका नाम स्थानांतरित हो गया।
इसी तरह, अजनी निवासी खालिक शेख ने आरोप लगाया कि बिना किसी आवेदन के उनका मतदान केंद्र सोनेगांव स्थानांतरित कर दिया गया। सत्यापन के दौरान उन्हें यह भी पता चला कि उनकी मां जरीना शेख का नाम भी पालघर की मतदाता सूची में दर्ज हो गया है।
इन गड़बड़ियों से प्रभावित मतदाताओं में नाराजगी और चिंता है। उनका कहना है कि यदि समय रहते सुधार नहीं हुआ तो वे अपने मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं।
खालिक शेख ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में नागपुर कलेक्टर कार्यालय में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या आने पर प्रशासन इस मामले से अवगत रहे।
इन घटनाओं ने SIR अभियान के दौरान मतदाता सूची की शुद्धता और सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नागरिकों ने चुनाव अधिकारियों से मामले की जांच कर जल्द से जल्द त्रुटियों को सुधारने की मांग की है।
प्रशासन की ओर से सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपनी मतदाता सूची में नाम, पता और मतदान केंद्र की जानकारी का सत्यापन अवश्य करें और किसी भी प्रकार की त्रुटि मिलने पर तुरंत संबंधित निर्वाचन अधिकारी को सूचित करें।
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