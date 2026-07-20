Published On : Mon, Jul 20th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

विदर्भात बहुविषयक केंद्रीय विद्यापीठाची मागणी; SIO महाराष्ट्र नॉर्थचे नितीन गडकरींना निवेदन

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नागपूर: विदर्भात बहुविषयक केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया (SIO) महाराष्ट्र नॉर्थच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची नागपूर येथील कार्यालयात भेट घेतली. या वेळी संघटनेतर्फे विद्यापीठ स्थापनेच्या समर्थनार्थ निवेदन सादर करण्यात आले.

SIO महाराष्ट्र नॉर्थचे पीआर आणि मीडिया सचिव तैसीर झैद यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने महाराष्ट्रातील केंद्रीय विद्यापीठांची मर्यादित संख्या आणि विदर्भावर झालेल्या शैक्षणिक उपेक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. वर्धा येथील महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठ हे हिंदी भाषा आणि साहित्याच्या संवर्धनासाठी कार्यरत असले, तरी विज्ञान, तंत्रज्ञान, वैद्यकीय शिक्षण, विधी, व्यवस्थापन, कृषी, सामाजिक शास्त्रे, मानवविद्या आणि नव्या अभ्यासक्रमांचा समावेश असलेले बहुविषयक केंद्रीय विद्यापीठ विदर्भात नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

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तैसीर झैद यांनी सांगितले की, मोठी लोकसंख्या, लाखो विद्यार्थी आणि औद्योगिक विकासाच्या संधी असूनही विदर्भातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी इतर राज्ये किंवा महानगरांचा पर्याय स्वीकारावा लागतो. बहुविषयक केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना झाल्यास उच्च शिक्षण, संशोधन, नवोपक्रम, स्टार्टअप, कौशल्य विकास आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP 2020) प्रभावीपणे राबविण्यासही मदत होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शिष्टमंडळाने नागपूरचे भौगोलिक स्थान, उत्कृष्ट रस्ते, रेल्वे आणि हवाई संपर्क, तसेच शैक्षणिक आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधा लक्षात घेता प्रस्तावित केंद्रीय विद्यापीठासाठी नागपूर हे सर्वात योग्य ठिकाण असल्याचे मत मांडले. या विद्यापीठाचा लाभ विदर्भातील ११ जिल्ह्यांसह मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि महाराष्ट्रातील इतर भागांतील विद्यार्थ्यांनाही होईल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले.

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यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकून घेतले. या मागणीबाबत सकारात्मक विचार करून आवश्यक ते सहकार्य करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिल्याची माहिती SIO महाराष्ट्र नॉर्थतर्फे देण्यात आली.

विदर्भात बहुविषयक केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना ही केवळ शैक्षणिक मागणी नसून प्रदेशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करत, ही मागणी लोकशाही मार्गाने सातत्याने पुढे रेटण्याचा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला.

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