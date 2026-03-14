Published On : Sat, Mar 14th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुरात एलपीजी पुरवठ्याचा तुटवडा; वितरकासह हॉटेल व्यावसायिकांचे मत काय जाणून घ्या?

Advertisement

नागपूर : देशभरात एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्याबाबत काही प्रमाणात अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले असून त्याचा परिणाम हॉटेल व रेस्टॉरंट व्यवसायावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर नागपूर टुडेने शहरातील वास्तविक परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी स्थानिक एलपीजी वितरक तसेच हॉटेल व्यवसायिकांशी चर्चा करण्यात आली.

सध्या शहरातील हॉटेल उद्योग परिस्थितीकडे सावधपणे पाहत असून गॅस पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्यास किचनचे कामकाज, मेन्यू आणि दैनंदिन व्यवसायावर त्याचा कितपत परिणाम होऊ शकतो याचा आढावा घेतला जात आहे.

इंडियन ऑइलचे चॅनेल पार्टनर डॉ. रोशन भिवापूरकर यांनी सांगितले की, व्यावसायिक सिलेंडरच्या वितरणासंदर्भात सरकारकडून काही मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. शाळा, रुग्णालये यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, जेणेकरून घरगुती वापरासाठी एलपीजीचा पुरवठा अबाधित राहील. नागरिकांनी घाबरून जाण्याची गरज नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Gold Rate
Mar 13 2026 - Time 11.45Hrs
Gold 24 KT ₹ 1,60,100/-
Gold 22 KT ₹ 1,48,900 /-
Silver/Kg ₹ 2,66,400/-
Platinum ₹ 90,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

दरम्यान, नागपूर रेसिडेन्शियल हॉटेल्स असोसिएशन (NRHA) चे अध्यक्ष तेजिंदर सिंग रेनू यांनी सांगितले की, काही ठिकाणी व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या उपलब्धतेत अडथळे येत असल्याने हॉटेल चालकांना पर्यायांचा विचार करावा लागत आहे. असोसिएशनतर्फे हॉटेल व्यावसायिकांना इंडक्शन स्टोव्हचा वापर वाढवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तसेच गॅसचा वापर जास्त असलेल्या काही पदार्थांना तात्पुरते मेन्यूमधून वगळण्याबाबतही काही हॉटेल्स विचार करत आहेत.

ते पुढे म्हणाले की, सध्याची परिस्थिती उद्योगासाठी आव्हानात्मक असली तरी ग्राहकांकडून चांगले सहकार्य मिळत आहे. ब्लॅक मार्केटिंगसारख्या प्रकारांना थारा देऊ नये, अशी सूचना देखील हॉटेल व्यवसायिकांना करण्यात आली आहे.

दरम्यान, नागपुरातील हॉटेल उद्योग संबंधित विभागांशी सातत्याने संपर्कात असून एलपीजीचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. परिस्थितीचा आढावा घेत पर्यायी उपाययोजना राबवण्याची तयारीही उद्योग क्षेत्रात सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे.

Advertisement
Advertisement