शिंदेसेनेची ताकद वाढली; ठाकरे गटातील 20 नगरसेवकांसह अनेक पदाधिकाऱ्यांचा प्रवेश

मुंबई : राज्याच्या राजकारणात पक्षांतराचे वारे अधिक वेगाने वाहू लागले असून, त्याचा फटका पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला बसल्याचे दिसून आले. रायगड जिल्ह्यातील कर्जत येथील 20 नगरसेवकांनी आपल्या समर्थकांसह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला. या घडामोडीमुळे ठाकरे गटाच्या संघटनात्मक बळाला मोठा धक्का बसल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
याच कार्यक्रमात वरळी परिसरातील ठाकरे गटाचे माजी शाखाप्रमुख सूर्यकांत कोळी यांनीही अनेक कार्यकर्त्यांसह शिंदेसेनेत प्रवेश केला. स्थानिक विकासकामे आणि प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अनेक वर्षे पक्षासाठी काम करूनही अपेक्षित संधी मिळाली नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
नव्या सदस्यांचे स्वागत करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेवर विश्वास ठेवून पक्षात येणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला योग्य संधी दिली जाईल, असे सांगितले. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते शिवसेनेशी जोडले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.
यावेळी शिंदे यांनी केंद्र सरकारच्या कामकाजाचे कौतुक करत देशात विकासाचा वेग वाढल्याचे सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देश प्रगतीच्या नव्या उंचीवर पोहोचत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. शिवसेना ही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील महत्त्वाची घटक पक्ष असून जनतेच्या विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर झालेला हा पक्षप्रवेश राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात आहे. ठाकरे गटातील नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांनी शिंदेसेनेत प्रवेश केल्याने राज्यातील राजकीय समीकरणांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
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