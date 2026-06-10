Published On : Wed, Jun 10th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

हिंगण्यात गुन्हे शाखेचा मोठा दणका; २,२०० लिटर महुआ दारूचे मिश्रण नष्ट, दोघांना अटक

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नागपूर : शहर पोलिसांच्या गुन्हे शाखा युनिट-01 ने अवैध दारू निर्मितीविरोधात मोठी कारवाई करत हिंगणा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील चंद्रपूर रेठी गावात सुरू असलेल्या महुआ दारू भट्टीवर छापा टाकला. या कारवाईत सुमारे २,२०० लिटर महुआ फुलांचे किण्वित मिश्रण, १२० लिटर तयार हातभट्टी दारू आणि दारू निर्मितीसाठी वापरले जाणारे साहित्य जप्त करण्यात आले. तसेच दोन आरोपींना अटक करण्यात आली.

गुन्हे शाखेला मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे बुधवारी पहाटे सुमारे ५.४५ वाजता दोन पंचांच्या उपस्थितीत ही धाड टाकण्यात आली. छाप्यात महुआ फुलांपासून दारू तयार करण्यासाठी वापरले जाणारे मोठ्या प्रमाणातील किण्वित मिश्रण, तयार दारू, चाळणी आणि जर्मन बनावटीचे तीन मोठे घमेले आढळून आले.

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अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये दीपक रामभाऊ पवार (४०) व ज्ञानेश्वर श्रीराम मारवाडी (४५) या दोघांचा समावेश आहे. दोघेही चंद्रपूर रेठी, हिंगणा येथील रहिवासी आहेत.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, जप्त केलेले सुमारे २,२०० लिटर किण्वित मिश्रण वाहून नेणे शक्य नसल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार ते घटनास्थळीच नष्ट करण्यात आले. तसेच दारू निर्मितीसाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिक ड्रमही पुन्हा वापरता येणार नाहीत, अशा पद्धतीने नष्ट करण्यात आले.

या प्रकरणी आरोपींविरुद्ध महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमाच्या कलम ६५ (ई) व (फ) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपासासाठी त्यांना हिंगणा पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.

ही कारवाई पोलीस निरीक्षक प्रशांत ठवरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जीपीएसआय ओमप्रकाश कोठे, हेड कॉन्स्टेबल रवींद्र अहिर, सुशांत सोलंके, नितीन वासनिक, योगेश वासनिक, शरद चांभारे, नितीन बोपुलकर, मंगेश बोरकुटे आणि गुन्हे शाखा युनिट-01 च्या पथकाने केली.

अवैध दारू निर्मिती आणि तस्करीविरोधातील मोहिमेअंतर्गत करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे हिंगणा परिसरातील अवैध दारू व्यवसायाला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.

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