शारदीय नवरात्र: कोराडी माता मंदिरात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे विधीपूर्वक पूजन

नागपूर: विदर्भातील नागपूर शहरापासून फक्त १५ किलोमीटर अंतरावर वसलेले कोराडी माता मंदिर या वर्षी शारदीय नवरात्राच्या शुभ मुहूर्तावर भक्तांच्या उपस्थितीत तेजाने उजळले. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी येथे विधीपूर्वक माँ जगदंबेची पूजा केली.
मंदिराची वैशिष्ट्ये प्राचीनतेत आहेत. सुमारे ३०० वर्षांपूर्वी प्रकट झालेली ही स्वयंभू देवी सकाळी बालिकेच्या रूपात, दुपारी यौवन रूपात आणि रात्री प्रौढ मातेसारखी भक्तांसमोर प्रकट होते. या अद्भुत अनुभवामुळे भक्तांना देवीशी असलेल्या अध्यात्मिक नात्याची जाणीव होते.
मंदिराचा परिसर सुमारे दीडशे एकर विस्तीर्ण असून, संपूर्ण दरबार चांदीने सजवलेला आहे. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र पर्यटन विभागाच्या सहकार्याने मंदिराचे जीर्णोद्धार केले गेले असून, राजस्थानमधील धौलपूर येथून आणलेले दगड मंदिराला भव्य रूप देतात. प्रवेश करताच भक्तांच्या मनात श्रद्धा आणि भक्तिभाव जागृत होतो.
शारदीय नवरात्रात या मंदिरात हजारो भाविक दर्शनासाठी येतात. पालकमंत्री बावनकुळे यांनी पूजा करताना देवीच्या कृपेची अनुभूती घेण्यासाठी येणाऱ्या भक्तांशी संवाद साधला आणि मंदिराचे धार्मिक महत्त्व सांगितले.
कोराडी माता मंदिर हे फक्त धार्मिक दृष्ट्या महत्त्वाचे नाही, तर ते वास्तुकलेच्या सौंदर्याचेही अनोखे उदाहरण आहे. भक्तांना येथे येऊन अध्यात्मिक शांती आणि मानसिक समाधान दोन्ही मिळते.