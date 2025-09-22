नागपूरच्या वाठोड्यात घरफोडी; 6 लाखांहून अधिक रकमेच्या दागिन्यांसह रोख लंपास

नागपूर – वाठोडा लेआउटमधील अनमोल नगरमध्ये एका घरात मोठ्या घरफोडीची घटना समोर आली आहे. मालक सुट्टीसाठी घराबाहेर असताना अज्ञात चोरांनी घराचे लक्ष केंद्रित केले आणि मोठ्या प्रमाणात दागिने व रोख लंपास केले.
सप्टेंबर 9 रोजी रात्री 1.30 वाजता ते सप्टेंबर 21 रोजी सकाळी 4 वाजेपर्यंत चोरांनी श्वेता वरुणसिंग ठाकूर यांच्या रामाशय येथील 117 नंबर घराच्या पहिल्या मजल्याची खिडकी फोडून प्रवेश केला. तसेच चॅनेल गेटवरील दोन कुलूपं मोडली.
चोरांनी रोख 70,000, सोनं, प्लॅटिनम आणि हिरे असलेली दागिने, चांदीचे पायटीजे आणि घड्याळे लंपास केली. एकूण नुकसान 6,07,500 इतके असल्याचे समोर आले आहे.
वाठोडा पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत गुन्हा नोंदवून अज्ञात चोरांना शोधण्यासाठी तपास सुरु आहे.