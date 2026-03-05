Published On : Thu, Mar 5th, 2026
राज्यसभेसाठी पुन्हा शरद पवार मैदानात; महाविकास आघाडीत एकमताने निर्णय

मुंबई : राज्यसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीने मोठा राजकीय निर्णय घेत ज्येष्ठ नेते Sharad Pawar यांना उमेदवारी देण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. आघाडीतील तिन्ही पक्षांमध्ये याबाबत एकमत झाल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संयुक्तरीत्या ही घोषणा केली. शिवसेना (ठाकरे गट) नेते संजय राऊत यांनीही सोशल मीडियावरून पाठिंबा दर्शवत आघाडीची ऐक्यभावना अधोरेखित केली.

आघाडीतील समन्वयाला प्राधान्य-
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “काल आम्ही उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती. आज काँग्रेसने मोठ्या मनाने शरद पवार साहेबांच्या नावाला पाठिंबा दिला. महाराष्ट्राच्या हितासाठी आघाडीतील सर्व घटक एकत्र आहेत.”

प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांनी सांगितले की, काँग्रेसही या जागेसाठी उत्सुक होती. मात्र परस्पर सहकार्य आणि अनुभवी नेतृत्वाचा विचार करून पवार यांच्या नावावर सहमती दर्शवण्यात आली. या निर्णयापूर्वी राहुल गांधी यांच्यासह वरिष्ठ नेत्यांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

‘सिल्वर ओक’वरच नामांकन-
प्रकृतीच्या कारणास्तव शरद पवार विधानमंडळात प्रत्यक्ष जाणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे. निवडणूक अधिकारी त्यांच्या मुंबईतील निवासस्थान ‘सिल्वर ओक’ येथे जाऊन नामांकन प्रक्रिया पूर्ण करणार आहेत. तेथेच आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि शपथविधी होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले असून, राज्यसभा निवडणूक अधिक चुरशीची होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

