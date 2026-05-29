नागपुरच्या बेसा परिसरात पाण्याचा तीव्र तुटवडा; अनियोजित विकासामुळे नागरिक हैराण

नागपूर : शहरातील बेसा आणि आसपासच्या वेगाने विकसित होत असलेल्या भागांमध्ये सध्या पाण्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. वाढती लोकसंख्या आणि अनियोजित शहरी विस्तारामुळे जलपुरवठा व्यवस्था कोलमडली असून नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.
काही वर्षांपूर्वी छोट्या वस्तीसारखा असलेला बेसा परिसर आज मोठ्या निवासी भागात परिवर्तित झाला आहे. मात्र, विकासाच्या वेगाशी सुसंगत पायाभूत सुविधा उभारण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. हुडकेश्वर, म्हाळगी नगर, मानेवाडा, बेसा, बेलतरोडी, अयोध्या नगर आणि नरसाळा या भागांतील नागरिक अनियमित आणि अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे त्रस्त झाले आहेत.
उन्हाचा पारा दिवसेंदिवस वाढत असताना अनेक भागांमध्ये नळ कोरडे पडले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना खासगी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत असून त्यासाठी मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. अनेक कुटुंबांच्या मासिक खर्चात पाण्यासाठीच्या खर्चाची भर पडली आहे.
दरम्यान, नागपूर महानगरपालिकेच्या जलकार्य विभागानेही समस्येची दखल घेत हुडकेश्वर, बेसा आणि अयोध्या नगर येथील पंपिंग स्टेशनवर वारंवार होणाऱ्या वीज खंडिततेमुळे जलपुरवठा विस्कळीत होत असल्याचे मान्य केले आहे.
मात्र, नागरिकांच्या मते ही समस्या केवळ तात्पुरत्या कारणांमुळे निर्माण झालेली नाही. तज्ज्ञांच्या मते, वाढत्या लोकसंख्येनुसार जलवितरण व्यवस्थेचा नियोजित आणि कायमस्वरूपी विस्तार न झाल्यास भविष्यात ही परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते.
बेसा परिसरातील ही परिस्थिती वेगाने विस्तारत असलेल्या शहरांसाठी इशारा मानली जात आहे. शहरीकरणाचा वेग वाढत असताना पाणी, वीज, रस्ते यांसारख्या मूलभूत सुविधांची योग्य नियोजनासह उभारणी झाली नाही, तर नागरिकांना अशाच समस्यांना सामोरे जावे लागणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.