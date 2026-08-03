Published On : Mon, Aug 3rd, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

शादी का झांसा देकर महिलाओं से दुष्कर्म का आरोप, ‘सीरियल लवर’ गिरफ्तार

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नागपुर: शहर में महिलाओं को सोशल मीडिया और ऑनलाइन मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म के जरिए प्रेमजाल में फंसाकर शादी का झांसा देने और यौन शोषण करने के आरोपों का मामला सामने आया है। एक ही आरोपी के खिलाफ दो अलग-अलग थानों में महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी प्रीतम रवि लावणकर सोशल मीडिया और ऑनलाइन लाइफ पार्टनर प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाओं से संपर्क करता था। आरोप है कि वह पहले विश्वास जीतता, फिर शादी का वादा कर महिलाओं को अपने झांसे में लेकर अलग-अलग स्थानों पर बुलाता और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था।

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बेलतरोड़ी थाना क्षेत्र की 31 वर्षीय महिला ने शिकायत में आरोप लगाया है कि फेसबुक पर दोस्ती के बाद आरोपी ने शादी का भरोसा देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब महिला ने विवाह की बात की तो आरोपी ने कथित तौर पर शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद महिला की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया।

वहीं, बजाजनगर थाना क्षेत्र की 34 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन लाइफ पार्टनर प्लेटफॉर्म के जरिए पहचान होने के बाद आरोपी ने उसे सुनसान स्थान पर बुलाकर शादी का झांसा दिया और अश्लील हरकत की। बाद में महिला को आरोपी के दूसरी महिला से संबंध होने की जानकारी मिली। विरोध करने पर आरोपी ने कथित रूप से गाली-गलौज भी की।

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दो अलग-अलग महिलाओं की शिकायत सामने आने के बाद बेलतरोड़ी पुलिस ने आरोपी प्रीतम रवि लावणकर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने इसी तरह अन्य महिलाओं को भी अपना शिकार बनाया है।

पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोप फिलहाल जांच के अधीन हैं और मामले का अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा।

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