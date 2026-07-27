Published On : Mon, Jul 27th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

वेगळ्या विदर्भावरून पुन्हा रणकंदन; मुख्यमंत्र्यांसह तीन दिग्गज मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी!

Watch Live News
Advertisement

नागपूर : वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या मागणीने पुन्हा जोर धरला असून विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने राज्य आणि केंद्रातील विदर्भातील बड्या नेत्यांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वेगळ्या विदर्भाबाबत दिलेली आश्वासने पूर्ण करावीत, अन्यथा राजीनामा द्यावा, अशी थेट मागणी समितीने केली आहे.

Gold Rate
July 27 ,2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 1 45,000 /-
Gold 22 KT ₹ 1,34,600 /-
Silver/Kg ₹ 2,25,900/-
Platinum ₹ 88,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

समितीने समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध केलेल्या संदेशातून विदर्भाचा केवळ राजकीय वापर झाल्याचा आरोप करत आता संघर्ष तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. यासाठी ९ ऑगस्ट, क्रांतीदिन निवडण्यात आला असून सकाळी १० वाजता दीक्षाभूमी ते संविधान चौक असा लाँग मार्च काढण्यात येणार आहे.

या मोर्चातून वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीसह विदर्भातील मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जाणार आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून शांत असलेला वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

Advertisement
Advertisement
Watch LIVE TV
पाचपावली में अवैध कत्लखाने का पर्दाफाश #NagpurNews #Panchpaoli #PoliceAction #CrimeNews #newsupdate

पाचपावली में अवैध कत्लखाने का पर्दाफाश #NagpurNews #Panchpaoli #PoliceAction #CrimeNews #newsupdate

पेपर लीक पर सख्त कानून, ठाकरे बंधुओं पर तंज #Bawankule #NagpurNews #PoliticalNews #paperleak #news

पेपर लीक पर सख्त कानून, ठाकरे बंधुओं पर तंज #Bawankule #NagpurNews #PoliticalNews...

नागपुर के एमआईडीसी थाना क्षेत्र में मोबाइल दुकान में चोरी #nagpurnews #crimenews #newsupdate #mobile

नागपुर के एमआईडीसी थाना क्षेत्र में मोबाइल दुकान में चोरी #nagpurnews #crimenews...

हुड़केश्वर पुलिस की कस्टडी से कुख्यात चोर फरार #nagpurnews #crimenews #accused #newsupdate

हुड़केश्वर पुलिस की कस्टडी से कुख्यात चोर फरार #nagpurnews #crimenews #accused #newsupdate

नागपुर में दिव्यांगजनों को मिला नया सहारा #HyundaiMobisIndia #DisabilitySupport #NGO #NagpurNews

नागपुर में दिव्यांगजनों को मिला नया सहारा #HyundaiMobisIndia #DisabilitySupport #NGO #NagpurNews

उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर नागपुर में भव्य महाआरती #UddhavThackeray #nagpurnews #news #shivsenaubt

उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर नागपुर में भव्य महाआरती #UddhavThackeray #nagpurnews #news...

Watch More
GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges