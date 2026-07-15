चाकू की नोक पर सिक्योरिटी गार्ड से लूट, दो आरोपी गिरफ्तार

नागपुर: नागपुर के नंदनवन थाना क्षेत्र में शराब की दुकान के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड से चाकू की नोक पर लूट का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पहले युवक से शराब पीने के लिए पैसे मांगे। इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की, चाकू के हत्थे से हमला कर घायल किया और जेब से नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, किशोर विठ्ठलराव तरारे, जो पेशे से सिक्योरिटी गार्ड हैं, मंगलवार को कुंभार टोली स्थित देशी शराब दुकान पर शराब खरीदने पहुंचे थे। इसी दौरान सोनू उर्फ राजू पाठक और आकाश संजय खाते ने उनसे शराब पीने के लिए पैसे मांगे।
जब किशोर ने पैसे देने से इनकार किया तो दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर उनके साथ गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसों से मारपीट की। आरोप है कि उन्होंने चाकू के हत्थे से किशोर के सिर पर वार कर उन्हें घायल कर दिया। इसके बाद चाकू दिखाकर उनकी जेब से ₹1,170 लूटकर मौके से फरार हो गए।
घटना की शिकायत मिलने के बाद नंदनवन पुलिस ने लूट, मारपीट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी सोनू उर्फ राजू पाठक के खिलाफ पहले से ही कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और मामले की आगे की जांच जारी है।
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