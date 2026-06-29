जनतेचे प्रश्न सोडून सत्ताधारी फोडाफोडीच्या राजकारणात; शिर्डीत उद्धव ठाकरेंचा सरकारवर हल्लाबोल

शिर्डी-शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील सहा खासदारांनी बंड केल्यानंतर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राज्यभर दौरे सुरू केले आहेत. शिर्डीतील जाहीर सभेत त्यांनी भाजप आणि शिंदे गटावर सडकून टीका करत, राज्यातील गंभीर प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून सत्ताधारी केवळ राजकीय फोडाफोडीत गुंतल्याचा आरोप केला.
उद्धव ठाकरे म्हणाले, “शेतकरी अडचणीत आहे, तरुणांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न गंभीर आहे, विद्यार्थ्यांचे भविष्य पेपरफुटीमुळे धोक्यात आले आहे. मात्र सरकारला या प्रश्नांशी काहीही देणेघेणे नाही. त्यांचे संपूर्ण लक्ष विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधी तोडण्यावरच आहे.”
शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी ठाकरे गटाची साथ सोडल्यानंतर उद्धव ठाकरे प्रथमच त्यांच्या मतदारसंघात आले होते. यावेळी त्यांनी बंडखोर खासदारांवर अप्रत्यक्ष टीका करत जनतेच्या विश्वासाला तडा देणाऱ्यांना मतदार योग्य वेळी धडा शिकवतील, असे सांगितले.
सरकारच्या कारभारावर टीका करताना त्यांनी शेतकरी, बेरोजगारी आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचा उल्लेख केला. “जनतेच्या अडचणी सोडवण्याऐवजी केवळ प्रसिद्धीसाठी घोषणा केल्या जात आहेत. शेतकरी संकटात आहे, तर विद्यार्थ्यांना पेपरफुटीचा फटका बसत आहे. पण सरकारचे प्राधान्य वेगळ्याच गोष्टींना आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांची आठवण करून देत उद्धव ठाकरे यांनी शिवसैनिकांना संघर्षासाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन केले. “काही खासदार पक्ष सोडून गेले म्हणून शिवसेना संपणार नाही. निष्ठावान कार्यकर्त्यांच्या बळावर हा पक्ष उभा आहे आणि राहील. अंधार कायम राहत नाही, सत्य आणि निष्ठेचा विजय निश्चित होणार,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सभेच्या शेवटी त्यांनी पक्षाशी एकनिष्ठ राहिलेल्या नेत्यांचे कौतुक करत, जनतेच्या विश्वासाशी गद्दारी न करणारेच खरे शिवसैनिक असल्याचे सांगितले. आगामी काळात शिवसेना अधिक ताकदीने जनतेसमोर उभी राहील, असा दावाही त्यांनी केला.
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