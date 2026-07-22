Published On : Wed, Jul 22nd, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

RTI मधून मोठा खुलासा, महाराष्ट्रात 1,292 पोलीस ठाणे; नागपूर विभागात 89 ची नोंद!

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नागपूर : महाराष्ट्रातील पोलीस यंत्रणेबाबत माहितीच्या अधिकारातून (RTI) महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक (DGP) कार्यालयाने दिलेल्या उत्तरानुसार, राज्यात सध्या 1,292 मंजूर पोलीस ठाणे कार्यरत आहेत. 17 जुलै 2026 रोजी देण्यात आलेल्या या उत्तरात जिल्हानिहाय तसेच आयुक्तालयनिहाय पोलीस ठाण्यांची अधिकृत आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे.

आरटीआयमधील माहितीनुसार, या आकडेवारीमध्ये शहर पोलीस आयुक्तालये, जिल्हा पोलीस तसेच रेल्वे पोलीस ठाण्यांचा समावेश आहे.

नागपूर विभागात किती पोलीस ठाणे?
आरटीआयच्या माहितीनुसार,

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नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालय – 64 पोलीस ठाणे
नागपूर ग्रामीण – 25 पोलीस ठाणे
नागपूर रेल्वे पोलीस – 6 पोलीस ठाणे
यापैकी शहर आणि ग्रामीण मिळून 89 पोलीस ठाणे असून, रेल्वे पोलीस ठाण्यांसह नागपूर विभागात एकूण 95 पोलीस ठाणे कार्यरत आहेत.

मुंबई अव्वल, नागपूर दुसऱ्या क्रमांकावर-
राज्यात सर्वाधिक 103 पोलीस ठाण्यांसह मुंबई शहर अव्वल आहे. त्यानंतर 64 पोलीस ठाण्यांसह नागपूर शहर दुसऱ्या क्रमांकावर असून, 54 पोलीस ठाण्यांसह पुणे शहर तिसऱ्या स्थानावर आहे. ठाणे (36), नवी मुंबई (29), छत्रपती संभाजीनगर (28), नाशिक (25), अमरावती (11) आणि सोलापूर (8) या आयुक्तालयांचाही या यादीत समावेश आहे.

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डीजीपी कार्यालयाकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेली ही आकडेवारी राज्यातील पोलीस यंत्रणेची सद्यस्थिती आणि जिल्हानिहाय पोलीस ठाण्यांचे अधिकृत चित्र स्पष्ट करणारी ठरली आहे.

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