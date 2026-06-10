नरसाला में 5 फीट का कोबरा मिला

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नागपुर: शहर के नरसाला इलाके में आधी रात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक परिवार के घर की सीढ़ियों पर करीब पांच फीट लंबा जहरीला कोबरा सांप दिखाई दिया। परिवार के सदस्य कुछ समझ पाते, उससे पहले ही सांप ने फन फैलाकर फुफकारना शुरू कर दिया। हालांकि घर के सदस्य की सतर्कता और सर्पमित्र की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया।

जानकारी के अनुसार, नरसाला स्थित श्रेयस नगर, प्रिंसेस लॉन्स के सामने रहने वाले राकेश बाबूराव जामदार मंगलवार देर रात करीब 12 बजे अपने काम से घर लौटे थे। घर के बाहर वाहन खड़ा कर जब वे सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे, तभी उनकी नजर सीढ़ियों के पास रखे मनी प्लांट के गमले पर पड़ी।

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पहली नजर में उन्हें गमले के पास एक काला पाइप दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उसमें हलचल होने लगी। ध्यान से देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि वह पाइप नहीं बल्कि एक बड़ा जहरीला कोबरा सांप है।

करीब पांच फीट लंबा कोबरा फन फैलाकर बैठा था और लगातार फुफकार रहा था। सीढ़ियों पर सांप को देखकर पूरे परिवार में दहशत फैल गई। घर में मौजूद बच्चे, बुजुर्ग और अन्य सदस्य भयभीत हो गए तथा तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले गए।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राकेश जामदार ने तत्काल अपने मित्र और सर्पमित्र शुभम पराले से संपर्क किया। सूचना मिलते ही शुभम बिना समय गंवाए घटनास्थल के लिए रवाना हुए और महज 10 मिनट में मौके पर पहुंच गए।

10 मिनट में सफल रेस्क्यू ऑपरेशन

मौके पर पहुंचकर सर्पमित्र शुभम पराले ने बेहद सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कुछ देर की मशक्कत के बाद उन्होंने जहरीले कोबरा को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया और उसे विशेष कंटेनर में बंद कर दिया।

रेस्क्यू के बाद पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। स्थानीय लोगों ने भी सर्पमित्र की तत्परता और साहस की सराहना की।

जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया कोबरा

रेस्क्यू के बाद पकड़े गए कोबरा को सुरक्षित रूप से बुटीबोरी के जंगल क्षेत्र में ले जाकर प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिया गया। इससे न केवल परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हुई बल्कि वन्यजीव संरक्षण का संदेश भी दिया गया।

इस अवसर पर सर्पमित्र शुभम पराले ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि यदि कहीं सांप दिखाई दे तो घबराएं नहीं और उसे मारने का प्रयास न करें। तुरंत प्रशिक्षित सर्पमित्रों, वन विभाग या संबंधित बचाव दल को सूचना दें, ताकि सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया जा सके।

राकेश जामदार की सतर्कता और सर्पमित्र शुभम पराले की त्वरित कार्रवाई से एक संभावित बड़ा हादसा टल गया और पूरा परिवार सुरक्षित बच गया।

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