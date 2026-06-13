Published On : Sat, Jun 13th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

प्रेम संबंध बना मुसीबत, नाबालिग छात्राओं से दुष्कर्म, दो आरोपी पुलिस हिरासत में!

तहसील और यशोधरा नगर थाना परिसर की घटनाएं
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नागपुर : नागपुर के तहसील और यशोधरा नगर थाना क्षेत्र से सनसनीखेज दुष्कर्म के मामले सामने आए है। दो अलग अलग मामलों में छात्राओं के साथ हुए दुष्कर्म से शहर में हड़कंप मच गया है। हालांकि पुलिस ने दोनों मामलों में आरोपियों को हिरासत में लिया है और आगे की जांच कर रही है।

पहली घटना तहसील थाना परिसर की है। पुलिस के अनुसार नाबालिग छात्रा और आरोपी 19 वर्षीय ओम कमलकर के बीच पहले से प्रेम संबंध थे। दोनों एक ही बस्ती में रहते थे और फोन पर बातचीत किया करते थे और एक-दूसरे से मुलाकात भी करते थे। इसी दौरान एक दिन जब युवती के घर पर कोई मौजूद नहीं था, तब आरोपी वहां पहुंचा और फिर शारीरिक संबंध बनाये। सिलसिला पिछले कुछ महीनो से चल रहा था। पीड़िता की तबियत बिगड़ने पर जब उसने जांच कराई तब डॉ ने उसे गर्भवती घोषित किया

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गर्भावस्था की जानकारी सामने आने के बाद मामले की सूचना तहसील पुलिस को दी गई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर रआरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रही है।

दूसरी घटना यशोधरा थाना परिसर की है।जहां 8 वि कक्षा में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा के साथ 2३ वर्षीय आरोपी अंकित मेश्राम ने जबरदस्ती की ।बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीना से यह सिलसिला चल रहा था। पीड़िता के घर में किसी के नहीं होने का फायदा उठा कर आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जानकारी के मुताबिक पीड़िता की मां ने अपने शिकायत में बताया है कि उनकीबेटी और आरोपी कुछ महीनों से फोन पर बात किया करते थे। महिला ने जब विश्वास में लेकर बच्ची से पूछताछ की तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और इसकी शिकायत पुलिस से की।पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच कर रही है।

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