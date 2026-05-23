नागपुर में फिर सिर उठा रहा ‘रेव कल्चर’?

नागपुर शहर में एक बार फिर कथित “रेव कल्चर” को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। शहर में तेजी से बढ़ते हुक्का पार्लर, देर रात तक चलने वाली हाई-प्रोफाइल पार्टियां, बारबाला संस्कृति और फार्महाउसों में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों ने कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
हालांकि पुलिस प्रशासन ने पिछले कुछ समय में “ऑपरेशन थंडर” जैसी विशेष मुहिम चलाकर कई जगहों पर कार्रवाई की है, लेकिन इसके बावजूद शहर और आसपास के इलाकों में अवैध पार्टी नेटवर्क सक्रिय होने की चर्चाएं लगातार सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों और अपराध जगत से जुड़े सूत्रों के बीच यह चर्चा तेज है कि कुछ स्थानों पर कार्रवाई के बाद भी गतिविधियां दोबारा शुरू हो जाती हैं।
सूत्रों के अनुसार, सप्ताहांत यानी शनिवार और रविवार की रात शहर से बाहर कुछ फार्महाउसों में कथित हुक्का पार्टी, डांस नाइट और संदिग्ध हाई-प्रोफाइल आयोजनों का दौर चलता है। इन आयोजनों में युवाओं की बड़ी मौजूदगी और देर रात तक चलने वाली गतिविधियों को लेकर स्थानीय नागरिकों में चिंता बढ़ रही है।
शहर में बढ़ते अपराध, युवाओं की संदिग्ध मौतों और पार्टी कल्चर से जुड़े विवादों ने पहले ही माहौल को संवेदनशील बना दिया है। कई मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और कुछ प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई भी की, लेकिन नागरिकों का आरोप है कि कुछ दिनों बाद वही गतिविधियां फिर शुरू हो जाती हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि कई हुक्का पार्लरों पर केवल औपचारिक कार्रवाई होती दिखाई देती है, जबकि रात होते ही वहां दोबारा भीड़ जुटने लगती है। युवाओं को नशे और कथित ग्लैमर पार्टी संस्कृति की ओर आकर्षित किए जाने की चर्चाओं ने अभिभावकों की चिंता और बढ़ा दी है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या इन गतिविधियों पर वास्तव में सख्ती से रोक लगाने की कोशिश हो रही है या कार्रवाई केवल सीमित स्तर तक ही रह गई है? खासकर शहर से बाहर फार्महाउस इलाकों में होने वाली कथित रेव पार्टियों को लेकर पुलिस की निगरानी पर आम जनता खुलकर सवाल उठा रही है।
हालांकि इन सभी दावों और चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। कई जानकारियां स्थानीय सूत्रों और चर्चाओं के आधार पर सामने आई हैं। लेकिन लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं और संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की मांग तेज हो रही है।
नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि शहर और ग्रामीण इलाकों में चल रहे अवैध हुक्का पार्लरों, संदिग्ध फार्महाउस पार्टियों और नशे से जुड़े नेटवर्क पर कड़ी निगरानी रखी जाए। साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके।