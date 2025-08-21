नागपुरात अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार, आरोपीला अटक

नागपूर: वाडी पोलीस ठाण्याच्या आवारात अल्पवयीन मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून तिच्यावर बलात्कार केल्याचा एक खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. पीडितेने सरकारी रुग्णालयात बाळाला जन्म दिल्याने ही घटना उघडकीस आली. पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध बलात्कार आणि पोक्सो कायद्याच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे आणि अधिक तपास सुरू आहे.
पीडिता १७ वर्षांची आहे आणि ती १२ वीत शिकत आहे. ती शहरातील एका खाजगी संस्थेत नीटची तयारी करत होती आणि तिथेच वसतिगृहात राहत होती. सुमारे एक वर्षापूर्वी तिची इन्स्टाग्रामद्वारे वाडी येथील रहिवासी प्रतीक कुंभारेशी ओळख झाली. हळूहळू दोघांमध्ये प्रेमसंबंध निर्माण झाले.
आरोपी प्रतीक कुंभारे याने पीडिता अल्पवयीन असल्याचा फायदा घेत तिच्याशी अनेक वेळा शारीरिक संबंध ठेवले, ज्यामुळे ती गर्भवती राहिली. १८ ऑगस्ट रोजी मेडिकल हॉस्पिटलमध्ये मुलीने एका बाळाला जन्म दिला. रुग्णालयाकडून मिळालेल्या माहितीवरून वाडी पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे.