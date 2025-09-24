नागपूरातील दुर्मिळ खजिना; दिलीप व्यास यांचा अनोखा संग्रह

नागपूर : नागपूरमध्ये एक अशी खास जागा आहे, जिथे पाऊल टाकताच जणू भूतकाळ जिवंत होतो. प्रत्येक वस्तू आपली कहाणी सांगते, काळ थांबला असल्याची अनुभूती देते. हा अनोखा दुर्मिळ संग्रह दिलीप आर. व्यास यांनी जपून ठेवला आहे. गेल्या 80- 90 वर्ष जुन्या वस्तू त्यांच्या संग्रहात दिसून येतात. याबाबत ‘नागपूर टुडे’ च्या टीमने त्यांच्याशी संवाद साधला.
छोट्याशा जागेत व्यास यांनी अनेक दुर्मिळ, ऐतिहासिक आणि कलात्मक वस्तूंचा संग्रह उभारला आहे. प्रत्येक वस्तूसोबत एक कथा दडलेली आहे. त्यांच्या या स्वप्नपूर्तीच्या प्रवासात त्यांची मुलगीही हातभार लावत आहे.
दिलीप व्यास काय म्हणाले –
“या संग्रहाची सुरुवात एका छोट्याशा छंदातून झाली आणि आज ती माझ्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग झाली आहे.”
“मी विविध काळातील, वेगवेगळ्या ठिकाणांहून वस्तू जमवल्या आहेत. यात पारंपरिक साधनं, नाणी, चित्रं, प्राचीन शोभेच्या वस्तू यांचा समावेश आहे.”
“या संग्रहामागचं उद्दिष्ट म्हणजे नव्या पिढीला आपल्या इतिहासाशी, संस्कृतीशी आणि परंपरेशी जोडून ठेवणं.”
“माझ्या मनाजवळची सर्वात खास वस्तू म्हणजे माझ्या आजोबांची जपलेली कौटुंबिक वस्तू.”
स्थानिकांचा प्रतिसाद :
नागपूर आणि परिसरातील लोक या संग्रहाला भेट देतात, कौतुक करतात. काहीजण या संग्रहातून प्रेरणा घेत आपला छंद जोपासू लागले आहेत.
दरम्यान नागपूरमधील हा संग्रह केवळ एक छंद नाही, तर एक जतन केलेला वारसा आहे. प्रत्येक वस्तूमध्ये काळाच्या आठवणी दडलेल्या आहेत आणि दिलीप व्यास आपल्या मुलीसोबत या आठवणी पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा ध्यास घेत आहेत.