शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, युवती का जबरन गर्भपात कराने के मामले में युवक गिरफ्तार

नागपुर: नागपुर के लकड़गंज थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर एक युवती से कथित तौर पर दुष्कर्म करने और बाद में उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भपात कराने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, जबरन गर्भपात और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, 34 वर्षीय पीड़िता और 31 वर्षीय आरोपी संघर्ष सुभाष कुमार जैस्वाल एक ही निजी कंपनी में कार्यरत थे। वर्ष 2022 में दोनों की पहचान हुई, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई।
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उससे शादी का वादा कर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत के अनुसार, वर्ष 2024 में जब वह करीब ढाई महीने की गर्भवती थी, तब आरोपी ने उसकी इच्छा के विरुद्ध कथित तौर पर जबरन गर्भपात करा दिया।
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने आरोपी पर शादी करने का दबाव बनाया, तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। खुद को धोखा मिलने और मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करने के बाद पीड़िता ने लकड़गंज पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, जबरन गर्भपात और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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