रामझूला के पास बीच सड़क कार सवार परिवार पर हमला

महिला समेत पूरा परिवार बाल-बाल बचा

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नागपुर: शहर के व्यस्त रामझूला क्षेत्र में मंगलवार शाम बीच सड़क एक कार सवार परिवार पर कथित हमले का मामला सामने आया है। घटना में कार का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया, हालांकि वाहन में सवार महिला समेत परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित बच गए।

जानकारी के अनुसार, घटना 14 जुलाई 2026 को शाम करीब 5:27 बजे की है। पीड़ित अपने परिवार के साथ कार से रामझूला की ओर जा रहा था। जैसे ही उनकी कार मेयो अस्पताल के सामने पहुंची, जहां उस समय ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद थी, एक व्यक्ति अचानक कार के सामने आ गया।

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पीड़ित के अनुसार, सड़क पार करने के बाद उस व्यक्ति ने चालक पर हमला करने की कोशिश की और कार के पिछले शीशे पर जोरदार मुक्का मार दिया। उस समय कार की पिछली सीट पर चालक की मां बैठी थीं और वाहन में परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे।

पीड़ित का आरोप है कि हमलावर का इरादा चालक को कार से बाहर निकालकर मारपीट करने का था। हालांकि परिवार की सुरक्षा को देखते हुए चालक ने वाहन नहीं रोका और वहां से निकल गया।

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घटना के बाद पीड़ित ने संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की हिंसक हरकत करने वाले व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा हो सकती हैं।

फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

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