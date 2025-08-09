रक्षाबंधन स्पेशल: राखीच्या नात्याला डिजिटल रंग,भावाकडून बहिणीला ऑनलाईन गिफ्टचा हटके अंदाज!

नागपूर:रक्षाबंधन हा सण म्हणजे भावाबहिणीच्या नात्यातील आपुलकी, प्रेम आणि जिव्हाळ्याचा उत्सव. पारंपरिक पद्धतीने राखी बांधून, मिठाई देऊन आणि भेटवस्तूंची देवाणघेवाण करून हा सण दरवर्षी साजरा केला जातो. मात्र यंदा एका कुटुंबाने हा सण आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या रंगात रंगवला.
या अनोख्या क्षणात बहिणीने पारंपरिक हिरव्या रंगाचा झगमगता पोशाख परिधान केला होता. हातात सोन्याचे कडे, कानात झुमके आणि कपाळावर टिकली घेऊन ती उत्साहात बसली होती. समोर सुंदर थाळी सजवलेली होती, ज्यात अक्षता, फुलं, मिठाई आणि दिवा होता. बहिणीने भावाला प्रेमाने राखी बांधली, त्याला तिलक लावला आणि मिठाई खाऊ घातली.
सर्व काही अगदी पारंपरिक पद्धतीने सुरू असतानाच भेटवस्तू देण्याची वेळ आली. यावेळी भावाने हातात गिफ्ट किंवा रोख रक्कम न देता थेट मोबाईल बाहेर काढला. बहिणीने आपल्या हातात ‘QR कोड’ असलेला बोर्ड धरला आणि भावाने तो स्कॅन करून मोबाईलद्वारे ऑनलाईन गिफ्ट पाठवले. काही क्षणांतच बहिणीच्या मोबाईलवर पैशांची ‘पेमेंट रिसिव्ह’ची सूचना आली आणि तिच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वाहू लागला.
घरातील इतर सदस्यही या हटके क्षणाचे साक्षीदार होते. पारंपरिक सण आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा असा सुंदर संगम क्वचितच पाहायला मिळतो. एकीकडे पारंपरिक पोशाख, थाळी, दिवा, मिठाई आणि रक्षाबंधनाची भावना होती; तर दुसरीकडे युपीआय व्यवहार, क्यूआर कोड आणि मोबाईल ट्रान्सफरचा आधुनिक स्पर्श होता.
हा प्रसंग दाखवून देतो की, काळ बदलतो, पद्धती बदलतात, तंत्रज्ञान येतं आणि जातं… पण भावाबहिणीचं प्रेम आणि नातं मात्र सदैव तसंच राहातं. रक्षाबंधनाच्या या डिजिटल अवताराने सणाला एक वेगळीच गोडी आणि आठवण देऊन गेली.