वंदे भारत एक्सप्रेस में महिला को अश्लील वीडियो दिखाने की कोशिश, नागपुर में हंगामा

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नागपुर: रायपुर से नागपुर आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस में रविवार सुबह एक शर्मनाक घटना सामने आई। एक बुजुर्ग व्यक्ति पर आरोप है कि उसने अपने मोबाइल पर अश्लील वीडियो चलाकर बगल में बैठी महिला को दिखाने की कोशिश की। घटना के बाद ट्रेन के कोच में भारी हंगामा मच गया और यात्रियों ने आरोपी को जमकर फटकार लगाई।

प्रत्यक्षदर्शियों और रेलवे पुलिस के अनुसार, मध्य प्रदेश की रहने वाली एक महिला सरकारी कर्मचारी रायपुर से नागपुर की यात्रा कर रही थी। उसी कोच में उसके बगल में बैठा एक बुजुर्ग यात्री अपने मोबाइल पर अश्लील वीडियो देख रहा था।

नागपुर पहुंचने से कुछ समय पहले आरोपी ने कथित तौर पर वीडियो की आवाज बढ़ा दी और मोबाइल इस तरह पकड़ लिया कि वीडियो महिला को साफ दिखाई दे। इससे महिला असहज हो गई। उसकी परेशानी को देखकर अन्य यात्रियों ने मामले की जानकारी ली तो पूरी घटना सामने आई।

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शुरुआत में एक यात्री ने आरोपी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह उल्टा उसी पर भड़क गया। इसके बाद महिला ने जोर-जोर से आवाज लगाकर अन्य यात्रियों का ध्यान आकर्षित किया। मामला सामने आते ही यात्रियों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने आरोपी की जमकर क्लास लगाई।

हंगामे की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवान और टिकट निरीक्षक (TTE) कोच में पहुंचे। ट्रेन के नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आरोपी, पीड़ित महिला और कुछ अन्य यात्रियों को पूछताछ के लिए आरपीएफ चौकी ले जाया गया।

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महिला ने अधिकारियों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद मामला सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) को सौंप दिया गया। हालांकि, महिला की उसी दिन दूसरी जगह के लिए फ्लाइट थी, इसलिए वह औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं करा सकी और बयान देने के बाद रवाना हो गई।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी नागपुर के जरीपटका क्षेत्र का निवासी है और एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी बताया जा रहा है। पुलिस को आशंका है कि पूछताछ के दौरान उसने अपने मोबाइल से अश्लील वीडियो डिलीट कर दिए।

रेलवे पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक गौरव गावंडे ने बताया कि मामला संवेदनशील है और पीड़िता की काउंसलिंग की गई है। महिला के लौटने पर औपचारिक शिकायत दर्ज होने की उम्मीद है, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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