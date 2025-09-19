नागपूरच्या चितारओळीत नवरात्राच्या तयारीत पावसाचा अडथळा; देवीच्या  मूर्ती भिजल्याने मूर्तिकार चिंतेत!

नागपूर : शारदीय नवरात्र महोत्सव येत्या २२ नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर नागपूरच्या चितारओळी परिसरात दुर्गामातेच्या आकर्षक मूर्तींची निर्मिती अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. मातोश्रीच्या दर्शनासाठी भाविक उत्सुक असतानाच, सलग दोन दिवस झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मूर्तिकारांना मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागत आहे.
चितारओळी हे नागपूरचे पारंपरिक मूर्तीनिर्मिती केंद्र. येथील कलाकार वर्षानुवर्षे आपल्या कौशल्याने नवरात्रातील देवीच्या मूर्तींना आकार देत आले आहेत. मात्र, या वर्षी पावसाने त्यांचे सारे गणितच बिघडवले. तयार झालेल्या अनेक मूर्ती पावसाच्या पाण्यात भिजून खराब झाल्या आहेत. यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून, पुन्हा नव्याने मूर्ती घडवण्याचे काम त्यांच्यासमोर उभे ठाकले आहे.
“कित्येक दिवस कष्ट करून तयार केलेल्या मूर्ती एका क्षणात भिजून खराब होतात, तेव्हा मनोमन खूप वेदना होतात. नुकसान भरून काढण्यासाठी आम्ही पुन्हा रात्रंदिवस कामाला लागलो आहोत,” अशी खंत एका मूर्तिकाराने व्यक्त केली.
भाविक आणि आयोजकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी मूर्तिकार रात्रंदिवस मेहनत घेत आहेत. पावसाच्या पाण्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी तात्पुरते शेड्स, ताडपत्री आदींचा वापर करून मूर्ती सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
शहरभरात नवरात्रोत्सवाची तयारी रंगात आली असताना, चितारओळीतील मूर्तिकारांना पावसाच्या अडथळ्यांवर मात करून देवीमातेच्या भव्य मूर्ती साकाराव्या लागत आहेत. त्यांच्या संघर्षामुळेच नवरात्राच्या वेळी देवीचे भव्य दर्शन भाविकांना लाभणार आहे.
नवरात्र जवळ येत असल्याने, मूर्तिकारांचे आव्हान आणखी वाढले आहे. मात्र भक्ती आणि परंपरेच्या बळावर ते पुन्हा नव्या उमेदीनं कामाला लागले आहेत.