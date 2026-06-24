Published On : Wed, Jun 24th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नाशिकमध्ये १७ दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर पावसाचे आगमन; शेतकऱ्याने शेतातच नाचून व्यक्त केला आनंद

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सिन्नर (नाशिक) : यंदा मान्सूनने तब्बल १७ दिवस उशिरा हजेरी लावल्याने शेतकरी चिंतेत होते. दरवर्षी साधारणतः ७ जूनपर्यंत राज्यात मान्सून दाखल होतो, मात्र यावर्षी पावसाने दडी मारल्याने खरीप हंगामातील पेरण्या रखडल्या होत्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चिंतेत दिवसेंदिवस भर पडत होती.

पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेले शेतकरी आकाशाकडे डोळे लावून बसले होते. हवामान विभागाकडूनही पावसाबाबत विलंबाचे संकेत दिले जात असल्याने शेतकऱ्यांची धाकधूक वाढली होती. अखेर दीर्घ प्रतीक्षेनंतर परिसरात मान्सूनच्या जोरदार सरी कोसळल्या आणि शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान झळकले.

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नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील दराडे या शेतकऱ्याने पावसाच्या आगमनाचा आनंद अनोख्या पद्धतीने साजरा केला. पावसाच्या सरी सुरू होताच त्यांनी शेतातच नाचून आपला आनंद व्यक्त केला. त्यांचा हा आनंदाचा क्षण पाहणाऱ्यांसाठीही भावनिक ठरला.

पावसाच्या आगमनामुळे आता शेतकऱ्यांनी खरीप पेरणीच्या तयारीला वेग दिला असून यंदा चांगल्या उत्पादनाची आशा व्यक्त केली जात आहे. दराडे शेतकऱ्याचा आनंद हा शेतकऱ्यांसाठी पाऊस म्हणजे केवळ पाणी नसून त्यांच्या जगण्याचा आणि आशेचा आधार असल्याचे अधोरेखित करणारा ठरला.

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