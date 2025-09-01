Published On : Mon, Sep 1st, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

पीडब्लू विभागाकडे कोट्यवधी रुपये थकले; नागपुरात आर्थिक संकटामुळे कॉन्ट्रॅक्टरने केली  आत्महत्या !

नागपूर: राज्यातील कंत्राटदारांची थकबाकी ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. गेल्या अनेक काळापासून राज्यातील सर्व नागरी कंत्राटदार थकबाकीची रक्कम देण्याची मागणी करत आहेत. दरम्यान, सोमवारी नागपूर शहरात एक दुःखद घटना घडली. आर्थिक संकटामुळे त्रस्त सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कंत्राटदार पी.व्ही. वर्मा उर्फ मुन्ना वर्मा यांनी त्यांच्या राजनगर फ्लॅटमध्ये आत्महत्या केली.

प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की वर्मा यांच्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (पीडब्ल्यूडी) कोट्यवधी रुपये थकले होते, ज्यामुळे ते बऱ्याच काळापासून आर्थिक संकटाचा सामना करत होते. कंत्राटदाराच्या आत्महत्येमुळे शहरात खळबळ उडाली आहे. त्याच वेळी, या घटनेने पुन्हा एकदा नागरी कंत्राटदारांच्या थकबाकीचा मुद्दा चर्चेत आणला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, वर्मा हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मोठ्या कंत्राटदारांपैकी एक आहेत. नागपूर, गोंदियासह विविध जिल्ह्यांमध्ये त्यांचे काम सुरू आहे. यासोबतच ते नागपूर महानगरपालिका हॉटमिक्स प्लांटचे कामही घेत आहेत. तो राज नगर येथील एका फ्लॅटमध्ये एकटाच राहत होता, तर त्याचे कुटुंब हैदराबादमध्ये राहत होते. वर्मा यांच्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सुमारे ३०-४० कोटी रुपये थकले होते. ते याबद्दल खूप नाराज होते. ते सतत सार्वजनिक बांधकाम प्रशासनाकडून रक्कम परत करण्याची मागणी करत होते, परंतु पैसे न मिळाल्याने त्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत होता.

सुरुवातीच्या माहितीनुसार, सोमवारी सकाळी ६:३० वाजता निधीअभावी त्रस्त होऊन वर्मा यांनी त्यांच्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. घरातील नोकर सकाळी पोहोचला तेव्हा वर्मा त्यांच्या खोलीत पंख्याला लटकलेले दिसले. नोकराने तात्काळ पोलिसांना याची माहिती दिली. पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी पोहोचून मृतदेह खाली आणला.

सार्वजनिक बांधकाम कंत्राटदाराने आत्महत्या केल्याच्या वृत्ताने खळबळ उडाली आहे. त्याचवेळी, कंत्राटदारांच्या थकबाकीचा मुद्दा राज्यात पुन्हा चर्चेत आला आहे. पोलिसांनी मृतदेहाचा पंचनामा करून तो शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. वर्मांच्या कुटुंबालाही घटनेची माहिती देण्यात आली आहे, त्यानंतर सर्वजण नागपूरला रवाना झाले आहेत. पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे.

