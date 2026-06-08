नागपुरात मान्सूनपूर्व पावसाची हजेरी; उकाड्यापासून नागरिकांना दिलासा

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नागपूर : गेल्या काही दिवसांपासून प्रचंड उष्णतेचा सामना करणाऱ्या नागपूरकरांना सोमवारी मान्सूनपूर्व पावसाने काहीसा दिलासा दिला. दुपारनंतर शहराच्या विविध भागांत ढगांची दाटी झाली आणि हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या सरी कोसळल्या.
अचानक झालेल्या पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला असून तापमानातही घट झाली आहे. अनेक दिवसांपासून असह्य उकाडा आणि वाढलेल्या आर्द्रतेमुळे त्रस्त असलेल्या नागरिकांनी या पावसाचे स्वागत केले. काही ठिकाणी जोरदार वाऱ्यासह पाऊस झाल्याने रस्त्यांवर पाणी साचल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
हवामान विभागाने विदर्भातील काही भागांत पुढील काही दिवस मेघगर्जनेसह पाऊस आणि वादळी वाऱ्यांची शक्यता वर्तवली आहे. मान्सूनच्या प्रगतीस पोषक परिस्थिती निर्माण होत असल्याने नागपूरसह विदर्भातील नागरिकांना लवकरच नियमित पावसाची प्रतीक्षा आहे.