Published On : Mon, Jun 8th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुरातील दाम्पत्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा;फर्जी मालमत्ता मूल्यांकनातून 1.40 कोटींचे कर्ज

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नागपूर : मालमत्तेचे वाढीव आणि कथित बनावट मूल्यांकन सादर करून सहकारी बँकेकडून 1 कोटी 40 लाख रुपयांचे कर्ज घेतल्याप्रकरणी धंतोली पोलिसांनी एका दाम्पत्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुरुषोत्तम मोहनलाल तापडिया आणि गीताबाई तापडिया यांनी 2024 मध्ये नागपुरातील एका प्लॉटच्या आधारे सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँकेकडून 1.40 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. मात्र, बँकेच्या ऑडिटदरम्यान गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेचे प्रत्यक्ष बाजारमूल्य कर्जाच्या तुलनेत खूपच कमी असल्याचे समोर आले.

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तपासात दाम्पत्याने मालमत्तेच्या मूल्यांकन अहवालात फेरफार करून त्याची किंमत कृत्रिमरीत्या वाढवून दाखवल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. याच कथित वाढीव मूल्यांकनाच्या आधारे बँकेकडून मोठ्या रकमेचे कर्ज मंजूर करून घेतल्याचा आरोप आहे. तसेच बँकेला सादर करण्यात आलेल्या काही कागदपत्रांबाबतही संशय निर्माण झाला आहे.

बँकेच्या तक्रारीनंतर आणि प्राथमिक चौकशीनंतर धंतोली पोलिसांनी आरोपी दाम्पत्याविरुद्ध फसवणुकीसह विविध कलमांअंतर्गत गुन्हा नोंदवला असून प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे. सध्या या प्रकरणात कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही.

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