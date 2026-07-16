व्हाट्सऐप पर निवेश का झांसा देकर 4.45 लाख की साइबर ठगी, मामला दर्ज

नागपुर: प्रतापनगर थाना क्षेत्र में व्हाट्सऐप पर ई-कॉमर्स निवेश का झांसा देकर 52 वर्षीय महिला से 4.45 लाख रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठग ने पहले मोटे मुनाफे का लालच देकर महिला से कुल 7 लाख रुपये निवेश करवाए और भरोसा जीतने के लिए 2.55 लाख रुपये वापस भी कर दिए। इसके बाद शेष रकम लेकर आरोपी फरार हो गया।
पुलिस के अनुसार, महिला के व्हाट्सऐप पर एक अज्ञात व्यक्ति का संदेश आया। उसने खुद को हरसिमरन सिंह की ई-बॉक्स मार्केटिंग एंड सर्विसेज कंपनी से जुड़ा बताते हुए ड्रॉप शिपिंग और ई-कॉमर्स बिजनेस में निवेश करने पर भारी मुनाफा मिलने का दावा किया।
आरोपी की बातों में आकर महिला ने अलग-अलग किश्तों में कुल 7 लाख रुपये उसके बताए बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। शुरुआत में आरोपी ने 2.55 लाख रुपये लौटाकर महिला का विश्वास जीत लिया।
इसके बाद आरोपी ने बाकी 4.45 लाख रुपये वापस नहीं किए और महिला से संपर्क पूरी तरह तोड़ दिया। ठगी का एहसास होने पर पीड़िता ने प्रतापनगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर साइबर ठग की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया या व्हाट्सऐप पर मिलने वाले निवेश और अधिक मुनाफे के झांसे में आने से पहले पूरी तरह जांच-पड़ताल अवश्य करें।
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