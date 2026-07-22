नागपुरात घरात शिरून ११ वर्षीय चिमुकलीचा विनयभंग; आरोपीला ‘पॉक्सो’खाली अटक!

नागपूर – घरात झोपलेल्या ११ वर्षीय चिमुकलीचा विनयभंग करणाऱ्या एका १९ वर्षीय तरुणाला इमामवाडा पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत बेड्या ठोकल्या आहेत. तुषार बिसेन सोनवानी (वय १९) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. या धक्कादायक घटनेमुळे इमामवाडा परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत असून, पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध ‘पॉक्सो’सह गंभीर कलमांन्वये गुन्हा दाखल केला आहे.
घरच्यांच्या अनुपस्थितीचा फायदा-
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी तुषार हा पीडित मुलीच्याच शेजारील परिसरात वास्तव्यास आहे. शनिवारी मुलगी घरात बेडरूममध्ये झोपलेली असताना, आरोपीने तिच्या घरात अनधिकृतपणे प्रवेश केला. चिमुकली एकटी असल्याचा गैरफायदा घेत त्याने तिच्याशी अश्लील व असभ्य वर्तन करण्यास सुरुवात केली.
अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे मुलगी दचकून जागी झाली आणि तिने प्रसंगावधान राखून मोठ्याने आरडाओरडा केला. मुलीचा टाहो ऐकून आजूबाजूचे लोक गोळा होतील या भीतीने आरोपी तुषारने घटनास्थळावरून लगेच पळ काढला.
वडिलांची तत्परता आणि आरोपीला बेड्या-
घटनेनंतर घाबरलेल्या चिमुकलीने आई घरी परतताच घडलेला संपूर्ण प्रकार सांगितला. संध्याकाळी मुलीचे वडील घरी आल्यानंतर त्यांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून थेट इमामवाडा पोलीस ठाणे गाठून तक्रार नोंदवली.
तक्रारीचे गांभीर्य लक्षात घेत पोलिसांनी तात्काळ बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (*POCSO*) गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी विशेष पथक तयार करून आरोपी तुषार सोनवानी याला त्याच्या राहत्या घरातून सापळा रचून ताब्यात घेतले.
पोलीस प्रशासनाचे आवाहन-
इमामवाडा पोलीस या प्रकरणाचा पुढील सविस्तर तपास करत आहेत. अशा प्रकारच्या विकृत प्रवृत्तींविरुद्ध पोलीस प्रशासन कठोर भूमिका घेईल. बालकांवरील अत्याचाराच्या घटना घडल्यास नागरिकांनी न घाबरता तात्काळ पोलिसांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
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