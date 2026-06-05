विधान परिषद निवडणुकीवरून राजकारण तापले; नाना पटोलेंचे भाजपवर गंभीर आरोप, परिणय फुके यांचे प्रत्युत्तर

मुंबई : राज्यातील विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले असून काँग्रेस आणि भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू झाली आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भाजपवर गंभीर आरोप करत काँग्रेसच्या उमेदवारावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावा केला आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना नाना पटोले यांनी भाजपकडून निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला. काँग्रेसच्या उमेदवाराला लक्ष्य करून दबावाचे राजकारण सुरू असल्याचे ते म्हणाले.
दरम्यान, पटोले यांच्या आरोपांना भाजपचे आमदार परिणय फुके यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. भाजपवर करण्यात आलेले सर्व आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचे सांगत फुके यांनी काँग्रेसवरच टीका केली.
“नाना पटोले तथ्यांपेक्षा राजकीय आरोपांवर अधिक भर देत आहेत. जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी अशा प्रकारची विधाने केली जात आहेत. भाजप कोणावरही दबाव टाकत नसून निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शकपणे सुरू आहे,” असे फुके यांनी स्पष्ट केले.
विधान परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातील शाब्दिक युद्ध अधिक तीव्र होत असल्याचे चित्र दिसत असून, या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापले आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुढील काही दिवसांत आणखी राजकीय घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.