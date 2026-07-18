Published On : Sat, Jul 18th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुरात वादग्रस्त बॅनरवर पोलिसांची कारवाई; शहरातील विविध भागांतून हटविण्यास सुरुवात

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नागपूर : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या प्रस्तावित नागपूर दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात लावण्यात आलेल्या वादग्रस्त बॅनरांमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. या बॅनरमध्ये २०२२ मध्ये खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्याशी संबंधित घटनेचा उल्लेख करत राजकीय आशयाचे संदेश देण्यात आले होते.

बॅनरची माहिती मिळताच नागपूर पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत शहरातील विविध चौक आणि प्रमुख मार्गांवरील संबंधित बॅनर हटविण्याची मोहीम सुरू केली. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार ही कारवाई करण्यात येत असून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी संवेदनशील भागांमध्ये पोलिस बंदोबस्त वाढविण्यात आला आहे.

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दरम्यान, या बॅनरांमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले असून पोलिस प्रशासन परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी आवश्यक त्या सर्व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

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