Published On : Fri, Mar 13th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

खापरखेडा रोडवरील जुगार अड्ड्यावर पोलिसांचा छापा; चौघांना अटक

रोख रक्कम व मोबाईल जप्त
नागपूर : खापरखेडा रोड परिसरात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर जुगार अड्ड्यावर पोलिसांनी छापा टाकत चौघांना अटक केली आहे. पत्त्यांच्या साहाय्याने पैशांची बाजी लावून जुगार खेळत असताना त्यांना रंगेहात पकडण्यात आले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही कारवाई १२ मार्च रोजी रात्री सुमारे ८.२५ ते ९.३० वाजताच्या दरम्यान जुने कामठी पोलिस स्टेशन च्या हद्दीत खापरखेडा रोडवरील एका रुग्णालयाजवळील मोकळ्या जागेत करण्यात आली. पोलिसांना गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर पथकाने छापा टाकून जुगार सुरू असताना आरोपींना ताब्यात घेतले.

या कारवाईत पोलिसांनी योगेश दिनेश भांडारकर (३९, मसूरकर चौक, गंगा-जमुना), गोपाल उर्फ गोलू गौरीशंकर वर्मा (३६, सोनार ओली, कामठी), प्रशांत केशकुमार वर्मा (४२, कांड्री, कान्हान) आणि कैलास किसनराव डोंगरे (४७, विठ्ठाभट्टी चौक) या चार जणांना अटक केली.

छाप्यात आरोपींकडून ३८,०४० रुपयांची रोख रक्कम, तीन मोबाईल फोन, पत्त्यांचा संच तसेच जुगारासाठी वापरले जाणारे साहित्य जप्त करण्यात आले. जप्त केलेल्या मुद्देमालाची एकूण किंमत सुमारे ६१,४४० रुपये असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

या प्रकरणी आरोपींविरुद्ध Maharashtra Prevention of Gambling Act अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे. परिसरात बेकायदेशीर जुगाराच्या अड्ड्यांवर पोलिसांकडून अशाच प्रकारच्या कारवाया पुढेही सुरू राहणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

