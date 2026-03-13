पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर; महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये किंचित चढ-उतार

मुंबई : महाराष्ट्रात आज पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये काही प्रमाणात बदल झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती तसेच स्थानिक कर आणि वाहतूक खर्चाच्या आधारे दररोज सकाळी सहा वाजता इंधनाचे दर अद्ययावत केले जातात.
राज्यातील प्रमुख शहरांमधील आजचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत (प्रति लिटर) :
मुंबई – पेट्रोल १०३.५४ रुपये, डिझेल ९०.०३ रुपये
पुणे – पेट्रोल १०४.४० रुपये, डिझेल ९०.९१ रुपये
ठाणे – पेट्रोल १०४.३७ रुपये, डिझेल ९०.८६ रुपये
नाशिक – पेट्रोल १०४.४० रुपये, डिझेल ९०.९२ रुपये
नागपूर – पेट्रोल १०४.४३ रुपये, डिझेल ९०.९८ रुपये
छत्रपती संभाजीनगर – पेट्रोल १०५.३१ रुपये, डिझेल ९१.८० रुपये
परभणी – पेट्रोल १०५.९४ रुपये, डिझेल ९२.४२ रुपये
रायगड – पेट्रोल १००.३९ रुपये, डिझेल ९३.५९ रुपये
कोल्हापूर – पेट्रोल १०४.६७ रुपये, डिझेल ९१.२१ रुपये
सोलापूर / धाराशिव – पेट्रोल १०४.८३ रुपये, डिझेल ९१.३६ रुपये
लातूर – पेट्रोल १०४.७८ रुपये, डिझेल ९१.३० रुपये
अमरावती – पेट्रोल १०५.०५ रुपये, डिझेल ९१.५८ रुपये
जळगाव – पेट्रोल १०५.१४ रुपये, डिझेल ९१.६४ रुपये
रत्नागिरी – पेट्रोल १०५.५२ रुपये, डिझेल ९१.९६ रुपये
या दरांनुसार परभणी जिल्ह्यात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सर्वाधिक असल्याचे दिसून येत आहे, तर रायगड जिल्ह्यात पेट्रोलचा दर तुलनेने सर्वात कमी आहे.
दरम्यान, नागरिकांना आपल्या शहरातील ताजे दर घरबसल्या संदेश पाठवूनही तपासता येतात. इंधन कंपन्यांच्या दूरध्वनी क्रमांकावर वितरकाचा संकेत क्रमांक पाठवल्यास संबंधित शहरातील अद्ययावत दरांची माहिती मिळते.
इंधनाचे दर हे राज्यांतर्गत वाहतूक खर्च, स्थानिक कर तसेच जिल्हानिहाय अधिभार यांमुळे शहरानुसार किंचित बदलू शकतात, अशी माहिती इंधन क्षेत्रातील सूत्रांनी दिली आहे.