Planned 5-Hour Power Shutdown by MSEDCL & NMC and 12-Hour Shutdown on Pench-IV express feeder on June 9, 2025…

Nagpur, , Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited (MSEDCL) has scheduled a shutdown of the 33 kV NMC Feeder supplying the Navegaon Khairi Raw Water Pumping Station for essential maintenance work on the 33 kV overhead line from 132 kV Manser to Parsheoni. The planned power outage will take place on Monday, June 9, 2025, from 10:00 AM to 3:00 PM (5 hours).

Affected Areas:

A. Laxmi Nagar Zone:

• Laxmi Nagar Old CA

• Gayatri Nagar CA

• Pratap Nagar CA

• Khamla CA

• Takliseem CA

• Jaitala CA

• Trimurti Nagar CA

• Laxmi Nagar New CA

B. Dharampeth Zone:

• Ram Nagar ESR CA

• Ram Nagar GSR CA

• Futala Line

• Civil Lines DT

• Riffle Line

• Seminary Hills GSR CA

• Seminary Hills ESR CA

• Dabha CA

• Tekdi Wadi CA

• IBM DT

• GH-Buldi CA

• Dhantoli CA

C. Hanuman Nagar Zone:

• Chinchbhavan CA

• Omkar Nagar Existing CA

• Omkar Nagar Proposed CA

• Shri Nagar CA

• Nalanda Nagar CA

• Hudkeshwar CA

• Hudkeshwar & Narsala Gramin Area

D. Dhantoli Zone:

• Wanjari Nagar Old CA

• Wanjari Nagar New CA

• Reshimbagh CA

• Hanuman Nagar CA

E. Nehru Nagar Zone:

• Sakkardara 1 & 2 CA

• Sakkardara 3 CA

F. Gandhibagh Zone:

• Sitabuldi Fort 1 CA

• Sitabuldi Fort 2 CA

• Killa Mahal CA

• Godrej Anandam CA

• GH-Medical Feeder

G. Satranjipura Zone:

• Boriyapura ESR CA

• Boriyapura Feeder

• Central Railway

• Vahan Thikana DT

H. Ashi Nagar Zone:

• Bezanbagh CA

• Nara CA

• Nari CA

• Jaripatka CA

I. Mangalwari Zone:

• Gittikhadan CA

• Gorewada GSR CA

• GH-Rajnagar CA

• GH-Sadar CA

Additionally, the Nagpur Municipal Corporation (NMC) has scheduled a 12-hour shutdown of the Pench 4 Express Feeder on June 9, 2025, from 10:00 AM to 10:00 PM, for major integration work.

Work Details:

Execution of 1000 mm × 1000 mm diameter interconnection work between the existing feeder and the new Amrut Feeder near Container Yard, Narendra Nagar.

Areas Affected Due to NMC Feeder Shutdown:

1. Omkar Nagar Existing CA: Gajanan Nagar, Sai Nagar, Swaraj Nagar, Vinkar Colony, Gurudev Nagar, Shrihari Nagar 1-3, Sadbhavana Nagar, and more.

2. Omkar Nagar Proposed CA: Green Planet Colony, Kalpataru Nagar, Chintamani Nagar, Alankar Nagar, Shewale Layout, Mudra Nagar, Shrikrishna Nagar, Daulat Nagar, and other adjoining areas.

3. Jogi Nagar Amrut CA: Jogi Nagar, Kashi Nagar, Ramteke Nagar, Mahatma Fule Vasahat, Renuka Vihar, Dhadiwal Layout, Ekta Nagar, and surrounding areas.

4. Hudkeshwar CA: Amar Nagar, Gurukunj Nagar, Saraswati Nagar, Vitthal Nagar, Mhalgi Nagar (Old/New), Bhole Baba Nagar, Mahalaxmi Nagar, Annapurna Nagar, and others.

5. Nalanda Nagar CA: Bhagwan Nagar, Parvati Nagar, Kailash Nagar (Old/New), Mahatma Fule Vasahat, and Babulkheda area.

6. Shri Nagar CA: Narendra Nagar, Shri Nagar, Suyog Nagar, Sundervan Layout, Aravind Society, Guru Datta Society, Balpande Layout, and more.

7. Sakkardara 1 & 2 CA: Gawandipura, Jawahar Nagar, Uday Nagar, Rani Bhosale Nagar, East Balaji Nagar, Durga Nagar, and nearby localities.

8. Sakkardara 3 CA: New Subedar Layout, Rajiv Gandhi Nagar, Teachers Colony, Taj Amma Colony, and parts of Bidipeth.

9. Hudkeshwar & Narsala Tapping:

• Chandrabhaga ESR

• Sambhaji Nagar ESR

• Bharat Mata ESR

• Tajeshwar Nagar ESR

10. Wanjari Nagar New Amrut CA: Somwari Quarters, Police Quarters, Mhada Quarters, Raghuji Nagar, Tukdoji Nagar, Ayurvedic Layout.

Residents in the affected areas are requested to take note of the shutdown schedule and make necessary arrangements to minimize inconvenience.

For more information about water supply, consumers can contact NMC-OCW Helpline No 1800 266 9899 or email at contact@ocwindia.com.

