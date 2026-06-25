पुलिस की नेम प्लेट पर पेंटर का नाम, थाने के सामने बड़ा मजाक!

पुल निर्माण कर रही NCC लिमिटेड ने उड़ाया पुलिस का मजाक? महिला पुलिस उपनिरीक्षक की नेम प्लेट पर पेंटर का नाम, अधिकारी बने मूकदर्शक

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नागपुर टुडे – शहर के पांचपावली पुलिस स्टेशन के ठीक सामने निर्माणाधीन पुल परियोजना को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली और ठेकेदार कंपनी की गंभीरता दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि पुल का निर्माण कर रही NCC लिमिटेड द्वारा लगाए गए सूचना बोर्ड पर पुलिस अधिकारियों के नाम और पदनाम इस तरह लिखे गए हैं कि उसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति हैरान रह जाए।

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सबसे चौंकाने वाली बात यह बताई जा रही है कि सूचना बोर्ड पर सहायक पुलिस निरीक्षक (API) का नाम और विवरण गलत तरीके से प्रदर्शित किया गया है। वहीं एक महिला पुलिस उपनिरीक्षक (PSI) के नाम की जगह पेंटर ने अपना ही नाम लिख दिया। इतना ही नहीं, बोर्ड पर महिला अधिकारी का ऐसा चित्रण किया गया है, जिसे देखकर लोग इसे पुलिस अधिकारी के बजाय किसी मॉडल का चित्र समझ रहे हैं।

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पुलिस स्टेशन के सामने ही लापरवाही, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं

यह पूरा बोर्ड पांचपावली पुलिस स्टेशन के सामने लगा हुआ है। पुलिस स्टेशन में आने-जाने वाले अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिक प्रतिदिन इस बोर्ड को देखते हैं। इसके बावजूद अब तक न तो बोर्ड को सुधारा गया और न ही संबंधित निर्माण कंपनी को कोई निर्देश दिए गए।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि किसी आम नागरिक द्वारा पुलिस से संबंधित जानकारी में इस तरह की छेड़छाड़ की जाती, तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन जब एक बड़ी निर्माण कंपनी द्वारा सार्वजनिक रूप से पुलिस की पहचान और पदनाम के साथ कथित लापरवाही की जा रही है, तब जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं।

सरकारी बोर्ड पर गलत जानकारी कैसे?

जानकारों का कहना है कि किसी भी सरकारी परियोजना से जुड़े सूचना बोर्ड पर संबंधित विभाग की जानकारी पूरी तरह सत्यापित होने के बाद ही प्रदर्शित की जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना जांच के यह बोर्ड कैसे लगाया गया? यदि बोर्ड तैयार हुआ था तो उसे लगाने से पहले संबंधित विभाग से सत्यापन क्यों नहीं कराया गया?

जिम्मेदारी किसकी?

इस मामले में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं—

क्या NCC लिमिटेड ने बिना सत्यापन के सूचना बोर्ड तैयार कर लगाया?

क्या पुलिस अधिकारियों ने बोर्ड की कभी जांच नहीं की?

महिला पुलिस अधिकारी के नाम की जगह पेंटर का नाम कैसे दर्ज हो गया?

पुलिस स्टेशन के सामने इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद अब तक सुधार क्यों नहीं किया गया?

क्या संबंधित अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी?

जनता में चर्चा, सोशल मीडिया पर भी उठ सकते हैं सवाल

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सरकारी परियोजनाओं में इस तरह की लापरवाही केवल तकनीकी भूल नहीं मानी जा सकती। यह संबंधित विभागों की जवाबदेही पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है। पुलिस जैसी संवेदनशील संस्था के अधिकारियों की पहचान और पदनाम तक गलत लिखे जाना प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण माना जा रहा है।

अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि पांचपावली पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निर्माण एजेंसी NCC लिमिटेड इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। क्या गलत सूचना बोर्ड हटाकर नया बोर्ड लगाया जाएगा या फिर यह मामला भी अन्य शिकायतों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा?

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