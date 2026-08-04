शिक्षण क्षेत्रातील द्रष्टे व्यक्तिमत्त्व पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांचे निधन; महाराष्ट्रावर शोककळा

कोल्हापूर : शिक्षण, समाजसेवा आणि राजकारण या क्षेत्रांत उल्लेखनीय योगदान देणारे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तसेच माजी राज्यपाल पद्मश्री डॉ. ज्ञानदेव यशवंतराव (डी. वाय.) पाटील यांचे मंगळवारी कोल्हापूर येथे वयाच्या ९०व्या वर्षी निधन झाले. गेल्या काही दिवसांपासून ते प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे उपचार घेत होते. सोमवारी रात्री त्यांची प्रकृती अधिक खालावली आणि अखेर त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्यावर बुधवारी शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
डॉ. डी. वाय. पाटील यांनी शिक्षण क्षेत्रात उभारलेल्या संस्थांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध झाल्या. शिक्षणासोबतच आरोग्य, क्रीडा आणि समाजसेवा या क्षेत्रांतही त्यांनी भरीव कार्य करत समाजासाठी मोलाचे योगदान दिले. त्यांच्या दूरदृष्टी आणि नेतृत्वामुळे अनेक शैक्षणिक प्रकल्प यशस्वीपणे उभे राहिले.
राजकारणातही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावत महाराष्ट्र सरकारमध्ये मंत्री म्हणून काम केले. राज्यासह देशातील विविध भागांत शैक्षणिक संस्थांचे जाळे उभारून त्यांनी ज्ञानाचा प्रसार केला. त्यांच्या उल्लेखनीय कार्याची दखल घेत भारत सरकारने त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने गौरविले होते.
सार्वजनिक जीवनातील त्यांच्या प्रवासात त्यांनी १९५७ ते १९६२ या कालावधीत कोल्हापूरचे महापौर म्हणून जबाबदारी सांभाळली. त्यानंतर १९६७ आणि १९७२ मध्ये पन्हाळा विधानसभा मतदारसंघातून ते विधानसभेवर निवडून आले. त्यांच्या निधनाने शिक्षण, सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्राने एक दूरदृष्टी असलेला नेता गमावला आहे.
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