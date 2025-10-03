इटली में सड़क हादसे में नागपुर के गुलशन प्लाज़ा मालिक दंपत्ति की मौत; बेटी गंभीर, दो बच्चे सुरक्षित

नागपुर: इटली के ग्रोसेतो शहर में हुए एक भीषण सड़क हादसे में नागपुर के रहने वाले जावेद अख्तर और उनकी पत्नी नद्रा की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों गुलशन प्लाज़ा (सिटाबर्डी फ्लायओवर के पास) के मालिक थे।

पारिवारिक यात्रा के दौरान कार हादसे में यह घटना हुई। हादसे में दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी 24 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं, दंपत्ति के दो छोटे बच्चे — एक बेटा और एक बेटी — को हल्की चोटें आईं और वे खतरे से बाहर हैं।

Gold Rate 1 Oct 2025 Gold 24 KT ₹ 1,17,100 /- Gold 22 KT ₹ 1,08,900 /- Silver/Kg ₹ 1,45,800/- Platinum ₹ 49,000/- Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

भारतीय दूतावास, इटली ने शुक्रवार को घटना की पुष्टि करते हुए बयान जारी किया:

“दूतावास नागपुर से आए दो भारतीय नागरिकों की दुखद मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करता है। हम घायल परिवारजनों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करते हैं। दूतावास पीड़ित परिवार और स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है तथा हरसंभव सहायता प्रदान कर रहा है।”

नागपुर के व्यापारिक वर्ग में यह खबर गहरे सदमे का कारण बनी है, खासकर सिटाबर्डी क्षेत्र में जहां गुलशन प्लाज़ा एक प्रमुख पहचान है। परिजन और शुभचिंतक हादसे से स्तब्ध हैं और मृतकों के पार्थिव शरीर भारत लाने की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं।

स्थानीय इटालियन प्रशासन और भारतीय दूतावास की टीम मिलकर घायल बेटी को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है और कानूनी औपचारिकताएँ पूरी की जा रही हैं।