इटलीतील भीषण अपघातात नागपूरच्या गुलशन प्लाझा मालक दांपत्याचा मृत्यू!

या दुर्घटनेत दांपत्याची २४ वर्षीय मुलगी गंभीर जखमी असून तिच्यावर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तर दोन लहान मुले — एक मुलगा व एक मुलगी — यांना सौम्य दुखापत झाली असून ते धोका टळल्याचे समजते.
अपघात इतका भीषण होता की घटनास्थळीच जावेद व नद्रा अख्तर यांचा मृत्यू झाला.
भारतीय दूतावास, इटलीने या घटनेची पुष्टी करत शोक व्यक्त केला आहे. दूतावासाच्या निवेदनात म्हटले आहे :
“नागपूरच्या दोन नागरिकांच्या निधनामुळे आम्ही अत्यंत व्यथित आहोत. जखमी सदस्यांच्या लवकर बरे होण्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो. दूतावास स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधत असून कुटुंबाला आवश्यक ती मदत केली जात आहे.”
या घटनेने नागपूरच्या व्यावसायिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. विशेषतः सीताबर्डी परिसरात गुलशन प्लाझा ही एक ओळख असल्याने व्यापारी समाजात शोककळा पसरली आहे. नातेवाईक व मित्रपरिवार हादरले आहेत.
दरम्यान, स्थानिक प्रशासन आणि भारतीय दूतावास एकत्रितपणे आवश्यक औपचारिकता पार पाडत असून जखमी मुलीला अत्याधुनिक वैद्यकीय उपचार पुरवले जात आहेत. मृतदेह भारतात आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.