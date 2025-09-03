Published On : Wed, Sep 3rd, 2025
नागपुरातील पारशिवनीत २२५ लिटर महुआ दारूसह ५ लाखांहून अधिक माल जप्त, तिघांना अटक

नागपूर : जिल्ह्यातील पारशिवनी तहसील अंतर्गत चारगाव–अंबाझरी रोडवर गस्तीदरम्यान पारशिवनी पोलिसांनी अवैध दारू तस्करीवर मोठा धडक मोहीम राबवून कारवाई केली. या कारवाईत पोलिसांनी तब्बल २२५ लिटर महुआ दारू व एक लाल रंगाची कार मिळून सुमारे ५ लाख २२ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. याप्रकरणी तिघांना अटक करण्यात आली आहे.

पोलिसांना गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर तत्काळ सापळा रचण्यात आला. त्यावेळी संबंधित वाहनातून अवैध दारू वाहतूक केली जात असल्याचे निदर्शनास आले. तपासात २२५ लिटर महुआ दारू (किंमत सुमारे २२,५०० रुपये) तसेच अंदाजे ५ लाख रुपये किंमतीची लाल रंगाची कार जप्त करण्यात आली.

या प्रकरणात आशुतोष संजय पवार, जयश्री संजय पवार आणि निशा आशुतोष पवार (रा. तिरंगी गाव, सावनेर तहसील) यांना अटक करण्यात आली आहे. पारशिवनी पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून पुढील तपास सुरू केला असून आरोपींवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले.

