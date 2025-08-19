ओंकार नगर चौक पर नगर निगम की ज़मीन पर बिल्डर का कब्ज़ा; नोटिस जारी करने की तैयारी

नागपुर। ओंकार नगर चौक स्थित रिंग रोड से सटी एक नगर निगम (एनएमसी) की ज़मीन पर नए अतिक्रमण का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, एक बिल्डर जो आवासीय-सह-वाणिज्यिक परियोजना विकसित कर रहा है, ने इस प्लॉट पर अवैध कब्ज़ा कर लिया है।
विवादित ज़मीन का आकार 6 मीटर × 15 मीटर है। पहले यहां मटन और चिकन की दुकानें थीं। लंबे विवादों और कानूनी कार्यवाही के बाद यह जगह खाली कराई गई थी और एनएमसी ने बैरिकेडिंग लगाकर बोर्ड प्रदर्शित किया था कि यह संपत्ति नगर निगम की है।
हालांकि, अब बिल्डर द्वारा बैरिकेडिंग और बोर्ड हटाने की जानकारी मिली है। वर्तमान में यह ज़मीन निर्माण सामग्री रखने के लिए इस्तेमाल हो रही है, जबकि मुख्य सड़क से सटी हिस्से को सप्लाई रूट में बदल दिया गया है।
एनएमसी के अतिरिक्त आयुक्त (कार्यान्वयन) अजय चार्तंकार ने नागपुर टुडे से बातचीत में पुष्टि की कि यह ज़मीन नगर निगम की है। उन्होंने कहा—
“तथ्यों की जांच की गई है और आरोप सही पाए गए हैं। बिल्डर को अतिक्रमण और उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। एनएमसी जल्द ही बैरिकेडिंग और बोर्ड दोबारा लगाएगा। यदि बिल्डर 24 घंटे के भीतर निर्माण सामग्री नहीं हटाता है, तो आगे की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”
चार्तंकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यह ज़मीन मूल रूप से रिंग रोड परियोजना का हिस्सा थी, लेकिन उपयोग में न आने के कारण एनएमसी के स्वामित्व में आ गई।
दिलचस्प बात यह है कि बिल्डर की स्वीकृत परियोजना का आधिकारिक प्रवेश मार्ग पीछे की ओर है, जिससे नगर निगम की ज़मीन पर अतिक्रमण के पीछे की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
