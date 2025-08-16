Published On : Sat, Aug 16th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

कोणीही अडथळा आणू शकणार नाही, मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण मिळवूनच राहणार; मनोज जरांगेंचा निर्धार

नांदेड : मराठा आरक्षणाच्या लढ्याचे प्रमुख चेहरा मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नांदेडमध्ये बोलताना त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “कोणाचाही आडवा आला तरी चालेल, पण मराठा समाजाला ओबीसीतून कायमस्वरूपी आरक्षण मिळाल्याशिवाय थांबणार नाही.

त्यांनी येत्या २९ ऑगस्ट रोजी मुंबईत होणाऱ्या भव्य मोर्च्याला अंतिम लढा** ठरवत सर्व मराठा बांधवांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. “हा शेवटचा लढा असेल. घरी बसून काही मिळणार नाही. प्रत्येक मराठ्याने मैदानात उतरले पाहिजे,” अशा शब्दांत त्यांनी जनतेला आवाहन केले.

Gold Rate
14 Aug 2025
Gold 24 KT ₹ 1,00,200 /-
Gold 22 KT ₹ 93,200 /-
Silver/Kg ₹ 1,16,100/-
Platinum ₹ 48,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

पाचपट प्रतिसादाची अपेक्षा-

मनोज जरांगे म्हणाले, “याआधी जसे लाखोंच्या संख्येने समाज एकवटला, त्यापेक्षा या वेळी पाचपट लोक रस्त्यावर उतरतील. कुणी कितीही मोठा अधिकारी, नेते किंवा घराणेशाहीचा असो – मराठ्यांच्या हक्काच्या मागणीपुढे कुणीही उभं राहू शकणार नाही.”

त्यांनी स्पष्ट केलं की, हा लढा केवळ आरक्षणासाठी नसून, मराठा समाजाच्या न्याय आणि अस्तित्वासाठी आहे. ओबीसी प्रवर्गातून मिळणारे आरक्षण हेच समाजाच्या भविष्यासाठी शाश्वत पर्याय असल्याचे ते म्हणाले.
तब्येत खालावली, डॉक्टरांचा विश्रांतीचा सल्ला-

सततचे दौरे, सभा आणि बैठका यामुळे मनोज जरांगे यांची प्रकृती बिघडली आहे. नांदेडमधील बैठकीनंतर त्यांना थकवा आणि अस्वस्थता जाणवली. यानंतर वैद्यकीय पथकाने त्यांची तपासणी करून त्यांना काही दिवस विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला आहे. सध्या ते नांदेडच्या शासकीय विश्रामगृहात विश्रांती घेत आहेत.

निर्णायक क्षणाच्या उंबरठ्यावर आंदोलन-

राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सत्ताधाऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आला आहे. मात्र, २९ ऑगस्टचा मोर्चा हा या संघर्षातील निर्णायक टप्पा ठरेल, अशी भावना व्यक्त होत आहे. या दिवशी मुंबईत लाखोंचा जनसागर उसळणार असून, त्यातून सरकारला मराठा समाजाच्या मागणीचे गांभीर्य पटेल, असा विश्वास मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केला आहे.

Advertisement
Advertisement