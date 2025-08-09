Published On : Sat, Aug 9th, 2025
20,000 अवैध विज्ञापन हटाए – फिर भी नियम तोड़ते LED बोर्ड नागपुर में जगमगा रहे हैं

नागपुर:  नागपुर महानगर पालिका (एनएमसी) ने नागपुर खंडपीठ, बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि जनवरी से जुलाई 2025 के बीच शहर से 20,289 अवैध होर्डिंग, बैनर और पोस्टर हटाए गए। लेकिन जहां एक ओर एनएमसी इस कार्रवाई पर गर्व कर रही है, वहीं दूसरी ओर शहर के चौराहों पर नियम तोड़ते LED वीडियो होर्डिंग पर उसकी चुप्पी सवाल खड़े कर रही है।

कोर्ट की निगरानी में कार्रवाई

उपायुक्त मिलिंद मेश्राम द्वारा दाखिल हलफनामे के अनुसार, यह कार्रवाई परिवर्तन सिटिजन फोरम के सचिव दिनेश नायडू द्वारा दायर अवमानना याचिका पर कोर्ट के मौखिक निर्देश के बाद की गई।

जोन-वार कार्रवाई:

  • लक्ष्मीनगर जोन: 6,976 होर्डिंग हटाए, 264 पुलिस शिकायतें (शहर में सबसे ज्यादा)
  • मंगलवारी जोन: 5,582 होर्डिंग हटाए, ₹5,000 जुर्माना, 1 पुलिस शिकायत
  • धंतोली जोन: ₹95,000 जुर्माना (सबसे ज्यादा वसूली)
  • महाल जोन: ₹75,000 जुर्माना
  • कुल वसूली: ₹1,75,000 जुर्माना, 265 पुलिस शिकायतें दर्ज

हाईकोर्ट पहले ही चेतावनी दे चुका है कि आदेशों की अनदेखी पर सहायक आयुक्त और वार्ड अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। नागरिक पब्लिक ग्रिवांस पोर्टल और नागपुर लाइव ऐप से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

LED होर्डिंग्स पर चुप्पी क्यों?

एनएमसी की रिपोर्ट भले ही स्थिर बैनर और पोस्टरों पर कार्रवाई दिखाती हो, लेकिन शहर के कई चौराहों पर तेज रोशनी वाले LED वीडियो बोर्ड लगातार चमक रहे हैं – जिन पर तेज़ी से बदलते विज्ञापन चलते हैं और जो स्पष्ट रूप से नगरपालिका नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

बाहरी विज्ञापन नियमों के तहत, केवल स्थिर विज्ञापन की अनुमति है और ट्रैफिक जंक्शन के पास चमकदार या तेज़ी से बदलते वीडियो विज्ञापन पर रोक है, ताकि ड्राइवर का ध्यान न भटके। फिर भी सिताबुल्दी से ऑटोमोटिव स्क्वायर तक, ऐसे LED बोर्ड खुलेआम चल रहे हैं, कई तो रात में अत्यधिक ब्राइटनेस पर।

जब इस पर सवाल किया गया, तो एनएमसी अधिकारियों ने कहा, “इसमें कुछ गलत नहीं”, लेकिन नागरिक शिकायतों में ट्रैफिक सुरक्षा पर खतरे की बात कही गई है, खासकर दोपहिया चालकों और रात में गाड़ी चलाने वालों के लिए।

सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यह चयनात्मक कार्रवाई है – एनएमसी परंपरागत होर्डिंग हटाने में सख्त है, लेकिन ज्यादा कमाई वाले LED विज्ञापनों पर आंखें मूंद रही है

सवाल वही है: क्या एनएमसी सच में सभी पर समान नियम लागू कर रही है, या फिर नागपुर के चमचमाते LED बोर्ड सिर्फ शहर को नहीं, किसी और को भी रोशन कर रहे हैं?

 

