गणेश टेकडी मंदिराच्या पुनर्रचनेसाठी NMC संरक्षण भूमी संपादन करणार

नागपूर: शहरातील खूप प्रसिद्ध गणेश टेकडी मंदिराच्या पायाभूत सुविधांचा नूतनीकरण करण्यासाठी मोठा पाऊल उचलण्यात आले आहे. नागपूर महानगरपालिका (NMC) संरक्षण विभागाकडून मंदिरासाठी आवश्यक जमीन संपादित करणार आहे.
मंदिर ट्रस्टला पूर्वी संरक्षण विभागाने जमीन लीजवर दिली होती, परंतु ही लीज आता संपत आहे. सध्या गणेश मंदिर सल्लागार मंडळाकडे ११ डिसेंबर १९६४ रोजी कायमची लीज देण्यात आलेली 0.67 एकर जमीन आहे, जिथे मुख्य देवस्थान आणि मूर्ती स्थित आहेत. याशिवाय, १९९६ मध्ये संरक्षण विभागाने 0.45 एकर (सुमारे 19,000 चौ. फूट) जमीन दोन भागांमध्ये ३० वर्षांसाठी लीजवर ट्रस्टला दिली होती, जी २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संपणार आहे.
लीज नवीकरण न झाल्यास प्रस्तावित नूतनीकरण आणि विस्तार प्रकल्प पुढे चालू होऊ शकणार नाहीत. मात्र संरक्षण नियमांनुसार खासगी ट्रस्टकडे थेट लीज नवीकरण करणे शक्य नाही. ही अडचण मंदिरासाठी मोठी होती, जिथे लाखो भाविक वर्षभर येतात.
या अडथळ्याचे समाधान करण्यासाठी महापौर अभिजित चौधरी यांनी संरक्षण विभागाशी चर्चासत्र सुरु केले आणि जमीन थेट NMC कडे वाटप करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
मंदिर नूतनीकरण प्रकल्पामुळे भाविकांना अधिक सुविधा उपलब्ध होणार असून, शहराची सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारसा जपण्यास मदत होईल.