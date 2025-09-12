व्हिडिओ; नागपुरात न्यायालय परिसरात जजच्या कारला आग, नियंत्रणामुळे मोठा अपघात टळला

नागपूर: नागपूर जिल्हा सत्र न्यायालय परिसरात शुक्रवारी संध्याकाळी भीतीदायक घटना घडली. जजच्या कारला अचानक आग लागल्याने परिसरात तातडीची हलचाल सुरु झाली.
न्यायालय परिसरात उभी असलेल्या कारमधून अचानक धूर उठू लागला आणि काही क्षणात ती आगच्या लपटांमध्ये वेढली गेली. परिसरातील पोलीस हवलदार सुनील तिवारी यांनी तत्काळ दमकल विभागाला माहिती दिली. तत्काळ दमकलाच्या गाड्या घटनास्थळी पोहोचल्या आणि आग पूर्णपणे नियंत्रणात आणली.
दमकल कर्मचाऱ्यांच्या तत्परतेमुळे परिसरातील इतर वाहनांपर्यंत आग पसरली नाही. त्यामुळे परिसरातील सर्व वाहन सुरक्षित राहिले. या घटनेच्या वेळी न्यायालय परिसरात मोठ्या संख्येने वकील व कर्मचारी उपस्थित होते, मात्र कोणालाही इजा झाली नाही.
सध्या आग लागण्याचे कारण समजू शकलेले नाही. पोलीस आणि दमकल विभागाने मिळून घटनास्थळी सखोल चौकशी सुरु केली आहे. या घटनेमुळे न्यायालय परिसरातील सुरक्षा व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.