NMC Announces 36-Hour Shutdown of Pench II & Pench III Water Treatment Plants

Nagpur, Nagpur Municipal Corporation (NMC) has planned a 36-hour shutdown of Pench II and Pench III Water Treatment Plants (WTPs) from 10:00 am on August 19, 2025, to 10:00 pm on August 20, 2025, to carry out crucial interconnection works under the AMRUT scheme.

During this period, the following major works will be executed near Gittikhadan Police Station:

1. 1200 × 900 mm interconnection work of Pench 2 feeder with the new AMRUT feeder.

2. 1200 × 900 mm interconnection work of Pench 3 feeder with the new AMRUT feeder.

Affected Areas:

Gayatri Nagar CA – Bandu Soni Layout, Pathan Layout, Tukadoji Nagar, Kamgar Colony, IT Park, Gayatri Nagar, Vidhya Vihar, Total Gopal Nagar, Vijay Nagar, VRC Campus, Padole Layout, Gajanan Nagar, Mani Layout, SBI Colony, Shri Nagar, Karim Layout, Usman Layout, NPTI, Parsodi.

Pratap Nagar CA – Khamla Old Busti, Sindhi Colony, Venkatesh Nagar, Ganesh Colony, Milind Nagar, Pratap Nagar, Telecom Nagar, Swavalambi Nagar, Dindayal Nagar, Loksewa Nagar, Agne Layout, Pioneer Society Khamla, Trisharan Nagar, Jivan Chhaya Nagar, Sanchyani, Poonam Vihar, Swaroop Nagar, Haware Layout, Ashok Colony, Gedam Layout, NIT Layout, Bhujbal Layout, Priyadarshni Nagar, Ingale Layout, Sainath Nagar.

Khamla CA – Pawanbhoomi, Ujwal Nagar, Jaiprakash Nagar, Panchdeep Nagar, Rajiv Nagar, Sita Nagar, Rahul Nagar, Savitri Nagar, Tapovan Complex, Somalwada, Karve Nagar, Pande Layout, Old & New Sneh Nagar, Gawande Layout, Central Excise Colony, Malviya Nagar, Yogesham Layout, Lahari Krupa, Ganguly Layout, Abhinav Colony, Paryavaran Nagar, Narkesari Layout, Mehar Baba Colony, Chhatrapati Nagar, Bhagyoday Society, Nag Bhoomi Layout, Doctor Colony.

Laxmi Nagar Old CA – Bajaj Nagar, Abhyankar Nagar, Laxmi Nagar, Rahate Colony, Vasanta Nagar, 8 Rasta Square, Atre Layout, PNT Colony, Income Tax Colony, Shradanand Peth, Mate Square, RPTS Colony, MIG Colony, HIG Colony, LIG Colony, Dhangarpura, Pratap Nagar Road.

Takliseem CA – Hingna Road, Rajendra Nagar, Kalyan Nagar, Yashodha Nagar, Vasudeo Nagar, Lumbini Nagar, Gadge Nagar, Goodluck Society, Mhada Colony, Surve Nagar, Adarsh Nagar, Soudamini Society, Pragati Nagar, Shahane Layout, Baghani Layout, Trimurti Nagar, Subhash Nagar, Bhende Layout, Sonegaon, Loksewa Nagar, Indraprasth Nagar, Amar Asha Layout, Pannase Layout, HB Estate, Mamta Society, Swagat Society, Parate Nagar, Samarth Nagari, Adhyapak Layout, LIG/MIG/HIG Colony, Trishran Nagar, Ahilya Nagar, Hiranwar Layout, Prasad Nagar, Sahakar Nagar, Gajanan Dham, Manish Layout, Jalvihar Colony, Mangaldham Society, Jaltarang, Nelco Society, NIT Bhagyashree Layout, Zade Layout, Ashtavinayak Nagar, Cosmos Town, Radheshyam Nagar, Sangharsh Nagar.

Jaitala GSR CA – Ramabai Ambedkar Nagar, Date Layout, Wadaskar Layout, Shiv Vihar, Vijay Vihar, Hiranwar Layout, Janhit Society, Ekatma Nagar, Dadaji Nagar, Wankhede Layout, Phakidde Layout, Jaitala Slum, Mahindra Colony, Thakre Layout, Sharda Nagar, Sai Layout, Bhange Layout.

Trimurti Nagar CA – Sonegaon, Panasse Layout, HB State, Sahakar Nagar, Gajanan Dham, Paradise Society, Mamta Society, Samarth Nagar, Vijay Society, Indraprasth Nagar, Lokseva Nagar, Manish Layout, Sainath Nagar, Adarsh Colony, Priyadarshani Nagar, Amar Asha Layout, Phulsange Layout, Bhujbal Layout, Gedam Layout, Guddhe Layout.

Ram Nagar ESR CA – Gokulpeth, Ram Nagar, Marartoli, Telenkhedi, Tilak Nagar, Bharat Nagar, Hindustan Colony, Verma Layout, New Verma Layout, Ambazari Layout, Samta Layout, Yashwant Nagar, Hill Top, Ambazari Slum, Pandhrabodi, Sanjay Nagar, Trust Layout, Munjhe Baba Slum, etc.

Ram Nagar GSR CA – Giripeth, Trikoni Park, Ram Nagar Sq. to Laxmi Bhavan Sq., Gokulpeth, Khare Town, Shankar Nagar, Gandhi Nagar, Shivaji Nagar, Dharampeth, University Library Quarters, Law College Sq., Ambazari.

Seminary Hills ESR CA – Surendra Garh, Manavta Nagar, Jai Bajrang Society, Saroj Nagar, Manohar Vihar, Bheemtekdi, Dhamma Nagar, Rajiv Nagar, Gond Mohallah, Sashtri Nagar, MES Sump, MECL, CPWD, etc.

Seminary Hills GSR CA – CPWD Quarter Katol Road, Police Line Takli, Gwalipura, Friends Colony, KT Nagar, Gulshan Colony, Krantisurya Nagar, Veer Chakra Colony, Welcome Society, Prena Nagar, Akar Nagar, RBI Colony, Deepak Nagar, Nelco Society, Panchsheel Chowk, Netaji Nagar, Venuvan Society, Falke Layout, Vrindavan Colony, Mhada Colony, Adivasi Colony, Raksha Colony, Wadar Mohalla, Swami Colony, Jayvignaharta Colony.

Dabha CA – Dabha, Dhaba Basti, Ashadeep Society, Govt. Press Society, Income Tax Colony, Thakre Layout, Bhivsan Khori (Slum), Gautam Nagar, Hazari Pahad, Preeti Society, Santhkrupa Society, Sabena Society, Neelkanth Society, Ganga Nagar (Slum), Jagdish Nagar (Slum), KGN Society, Makaldhokda.

Tekdi Wadi CA – Tekdi Wadi, Sai Nagar, Vaibhav Nagar, Sariputra Nagar, Vaishnomata Nagar.

Rifle Line – MLA Hostel, Civil Line, Ravi Bhavan, Dharampeth Navi Galli, Ghate Layout, Ramdaspeth, Kachipura, Giripeth, Gorepeth, Vasantrao Naik, Patkar Shah Nivas, Ambedkar Nagar, Gaulipura, Dharampeth.

Civil Lines DT – Walkers Street, High Court Bungalow, Income Tax, RBI, Marium Nagar, PNT Colony, Ladies Club Square, Ravi Nagar, All PWD Area, PWD Quarter, Ahinsa Square.

IBM DT – Ravi Nagar, Telangkhedi Hanuman Mandir Area.

Futala Line – Dhobi Ghat, Old Futala, New Futala, Sanjay Nagar, University Campus, Trust Layout, Sudam Nagar (Upper Part), Hanuman Mandir, Telangkhedi.

Chinchbhavan CA – Shilpa Society, Jaidurga Society, Samaj Bhushan Society, Panchatara Society, Bhartiya Gruhnirman Society, Rishi Society, Suraj Society, Vaishali Nagar, Kaikade Nagar, Dattatray Society, Mangalmay Society, Sai Pallavi Society, Gharkul Society, Guruchaya Society, Pitruchaya Society, Zhulelal Society, Jai Hind Society, Uday Society, Kusum Society, Rai Imperial, Florina Park, Om Shanti Society, Meher Baba Nagar, Shantiniketan Nagar, Juni Wasti, Dattamandir, Bhartiya Society, Jaidurga 2/3/4/6, Santaji Society, Manish Nagar Society, RTO Society, Shubhangi Society, Shakti New Samarth Society, Jai Badrinath Society, Giri Kunj Society, Ingole Nagar, Kannamwar Nagar, Karve Nagar, Jivan Akshay Society, Samaj Ekta Society, Krushi Nara Society, Laghuvetan Society, Nagar Nagrik Society, Shyam Nagar, Prabhu Nagar, Sant Tukdoji Society.

Boriyapura/Khadan ESR CA – Red Stones, Chuna Masjid, Sharda Mata Mandir, Kosarkar Mohalla, Nand Baji Dob, Chapre Mohalla, Kharbikar Mohalla, Deoghar Mohalla, Bajirao Galli, Golibar Chowk, Hedau Mohalla, Kuradkar Mohalla.

Sitabuldi Fort 1 CA – Bajeriya, Bhaldarpura, Khadan, Santra Market, Choti Khadan, Pothi Galli, Bapurao Galli, Jyoti Nagar, Gandhi Market, Ganjakhet, Ganjipeth, Teen Nall Chowk, Fish Market, Laal School, Haj House, Ram Mandir Galli, Chitnis Park, Mendi Fawarah Chowk, Chitaroli, Jalalpura, Kothi Road, Darodkar Chowk, Telipura, Dakshina Murti Chowk, Behind Arafat Hotel, Sai Mandir Parisar, Badkas Chowk, Nanga Putla, Soot Market, Dawai Market, Gandhibagh Garden Sup Market, Bhoipura, Hansapuri, Gawalipura.

Sitabuldi Fort 2 CA – Cotton Market, Khandoba Mandir, Indira Gandhi Slum, Shaniwari Cotton Market Sq., Chandak Layout, Vijay Talkies, Ghat Road Eros Motors, Subhash Road, Geeta Mandir, Agyaram Devi Sq., Sindhikhana, Ganeshpeth, ST Bus Stand, New Cotton Market, Rahul Hotel, Ganeshpeth Mhada, Unthkhana, Rambagh, Rajabaxsha, Indira Nagar, Jattarodi 1/2/3, Barasignal Borkar Nagar, Timber Market, Patel Sq., Dahipura Unthkhana, Great Nag Road, Immamwada, Kafla Basti, Gujarwadi, Indira Gandhi Slum.

Killa Mahal CA – Bapu Mahajan Galli, Gajanan Maharaj Gate, Zenda Chowk, Matruseva Sangh Sump, Killa Gate Sump, Gayatri Complex, Kalyaneshwar Mandir, Upadhye Galli, Tulsibagh Road, Bhosala Colony, Alikhamb, Bhuteshwar Nagar, Shivaji Nagar, Nandaji Nagar, Nawabpura, Sangh Building (P), Kothi Road, Dasara Road, Rahtekar Wadi, Gayatri Convent.

Gittikhadan GSR CA – Utthan Nagar, Indrayani Nagar, Borgaon, Nagesh Nagar, Bhupeth Nagar, Gittikhadan, Manjidana Colony, Kutubshah Nagar, Dashrath Nagar, Sheela Nagar, Fago Layout, Amamt Nagar, Jafar Nagar, Gandhi Layout, Suraj Society, Lumbini Nagar, Raj Nagar, Dyaneshwar Society, Jaihind Nagar, Gadge Baba Society, Pension Nagar, Police Line Takli, Kamgar Nagar, Sadikabad, Ganga Nagar, Shri Nagar, Ayappa Nagar, Shamsudin Layout.

Laxmi Nagar New CA – Surendra Nagar, Deo Nagar, Sawarkar Nagar, Vivekanand Nagar, Vikas Nagar, Hindustan Colony, Pragati Nagar, Gajanan Nagar, Sahakarya Nagar, Samarth Nagar (East & West), Prashant Nagar, Total Ajani Area, Urvila Colony, Rahul Nagar, Navjivan Colony, Chhatrapati Nagar (near Power House), Kanfade Nagar, Vishram Nagar, Santaji Nagar, Nargundkar Layout, LIC Colony, Ramkrushna Nagar.

Residents in the above areas are requested to store sufficient water in advance and cooperate with the NMC during this essential maintenance period. All efforts will be made to complete the work within the scheduled time to resume supply at the earliest.

For more information about water supply, consumers can contact NMC-OCW Helpline No 1800 266 9899 or email at contact@ocwindia.com.